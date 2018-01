Göta Kanal: Schwedens Natur vom Wasser aus erleben

Das größte Bauwerk der Schweden ist zeitgleich auch eine der schönsten Routen des Landes: Auf dem Göta Kanal reist man mit historischen Schiffen zwischen Göteborg und Stockholm. Für 500 Millionen Schwedische Kronen wird die Strecke seit 2015 renoviert. Das macht die Reisen mit TUI Wolters Reisen schon jetzt attraktiver.



Der Göta Kanal fasziniert in doppelter Hinsicht. Einerseits ist es die Natur. Auf dem Trollhätte-Kanal und dem Göta älv fährt man insgesamt 390 Kilometer quer durch das Land vorbei an schmucken Dörfern, blühender Natur, langen Alleen und besonderen Bauwerken. Diese kann man auch auf einem kurzen Spaziergang oder einer Radtour genießen. Denn allein auf dem Göta Kanal müssen 91 Höhenmeter überwunden werden, weshalb fast 60 Schleusen passiert werden. Das verschafft Zeit, um die an Bord bereitgestellten Räder zu nutzen. Mit dem Vänern wird zudem der größte See der EU durchquert, wo sich Seevögel wie Kormorane und Seeschwalben beobachten lassen. Mit dem Blick auf das Barockschloss Läckö, dessen Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen, wartet zudem ein tolles Fotomotiv.



Andererseits ist es die Geschichte des Kanals. 1832 wurde die Strecke eingeweiht, um so dänischen Zöllen zu entgehen. Die ursprünglichen nur 87 Kilometer wurden dabei von fast 60.000 Soldaten von Hand gegraben. Weshalb diese Kreuzfahrt für viele zu den Reisen gehört, die man einmal im Leben gemacht haben sollte, liegt vor allem an den Schiffen wie die MS Juno oder MS Diana. Diese wurden zwischen 1874 und 1931 in Betrieb genommen und entführen noch heute in eine andere Zeit. Kabinen, Essens-saal und andere Räume sind nostalgisch und gemütlich, der Service und die Küche ausgezeichnet. Und statt fernsehen in der Kabine, trifft man sich hier in der Schiffsbibliothek. Der Kanal lockt jährlich drei Millionen Touristen und wird nur von Mai bis Ende September befahren. Die Zeit im Winter wird seit 2015 dafür genutzt, den Kanal wieder aufzuwerten. So wurden beispielsweise bereits die Schleusen und Uferböschungen wieder instand gesetzt. Das macht das Reisen auf dem blauen Band nun noch sicherer und schöner.



Diese Highlight-Route lässt sich kompakt in vier oder entspannt in sechs Tagen genießen. Auf der sechstägigen Reise „Göta Kanal vielfältig“ geht es an Bord der MS Diana. Insgesamt fünf verschiedene Häfen werden zwischen Göteborg und Stockholm angelaufen. In Birka, gehörend zum UNESCO-Weltkulturerbe, stehen ein Besuch des Wikinger-Museums und eine geführte Wanderung auf dem Programm. Im idyllischen Vadstena werden die gleichnamige Renaissanceburg und die Klosterkirche besichtigt. Während der Schleusung bietet sich unter anderem der Besuch der Klosterruine Vreta an. Insgesamt sieben Ausflüge sind inklusive. Eine Zwei-Bett-Außenkabine bei diesem Angebot ist pro Person ab 1.863 Euro buchbar.



Mit der MS Juno bewältigt man bei der Reise „Göta Kanal kompakt“ die gleiche Route in vier Tagen. Hier fährt das Schiff zwei Nächte durch. Ein Stopp wird in Motala, der Hauptstadt des Göta Kanals, eingelegt, so dass Zeit bleibt, einige der Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das Kanalmuseum, die Festungsanlagen von Karlsborg sowie ebenfalls ein Halt in der Wikingerstadt Birka sind eingeplant. Die Zwei-Bett-Außenkabine kostet hier pro Person ab 1.239 Euro. Beide Reisen können wahlweise in Göteborg oder Stockholm begonnen werden.



