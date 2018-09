Wolkenburg in Köln begeistert als Location für DMEXCO Events

19.09.18

Die Eventlocation Wolkenburg in Köln konnte in diesem Jahr zur DMEXCO, der größten Kongressmesse für die Digitale Industrie in Europa, gleich zwei große Veranstaltungen realisieren. Bereits am Vortag der Messe begrüßte die Digitalmarketing-Agentur metapeople weit über 1.000 VIPs, Kunden und Interessenten zur Performance Night. Traditionell kommt dabei ein internationales Publikum aus unterschiedlichen Segmenten in lockerer Atmosphäre bei Musik, frischen Getränken und leckeren Snacks zusammen, um sich auf die DMEXCO einzustimmen. Das historische Gebäude in der südlichen Altstadt von Köln bot dafür ebenso den passenden Rahmen wie für die Workshops und Präsentation, die während des ersten Messetages in der Wolkenburg stattfanden.



Zum Abschluss des ersten Messetages lud dann die koelnmesse als Veranstalter der DMEXCO ihre Gäste zum offiziellen Get-together ein. Die Durchführung der Messeparty hatte die koelnmesse in die Hände der Agentur Vagedes & Schmid gelegt.



„Bei diesen Veranstaltungen konnten wir einmal mehr belegen, was bei uns alles möglich ist“, so Cristine Frees aus der Geschäftsleitung der Wolkenburg. Gereicht wurde auf beiden Events ein Flying Food mit asiatischer Grundnote aus der Küche der Wolkenburg. „Natürlich alles frisch zubereitet“, wie Cristine Frees betont. Bei den Events zeichnete sich die Location außerdem für Technik, Personal und die Ausstattung verantwortlich. Um genügend Wirtschaftsflächen für beide Events zur Verfügung zu haben, wurden außerdem mehrere Zelte im Background der Wolkenburg installiert.

