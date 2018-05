Wolfsburger Stadtgeburtstag 2018

Wolfsburg feiert 2018 seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg vom 29. Juni bis zum 01. Juli ein Festwochenende. Über ein Interessenbekundungsverfahren wurden nun die exklusiven Catering-Rechte für das Stadtfest an die Firma MZ Catering aus Emersleben vergeben. Sie erhält die Konzession für die Veranstaltung und deckt die Festmeile mit Ständen für Speisen und Getränke ab.



Die im Rahmen des Interessenbekundungsverfahren bei der WMG eingereichten Bewerbungsunterlagen wurden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren bewertet. Kriterien waren unter anderem die Gewährleistung der Erfüllung technischer und personeller Anforderungen, Nachhaltigkeit (Müllvermeidung und Verwendung von Mehrweggeschirr) sowie Referenzen und Erfahrungen in der Abwicklung von Großveranstaltungen.



Weitere Informationen zum Stadtfest finden sich jederzeit unter www.diezukunftwird80.de



Das Stadtfest 80 Jahre Wolfsburg wird durchgeführt mit freundlicher Unterstützung von zahlreichen Partnern, darunter die Volkswagen AG, die Volksbank BraWo, die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Radio 21und Hexad.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren