„Wolfsburg Erleben & Genießen". So heißt das neue Stadtwerbemagazin für Wolfsburg, dessen erste Ausga-be am 21. Dezember 2017 in die Verteilung geht. Gemeinsam mit den Partnern Autostadt GmbH, Badeland Wolfsburg, VfL-Fußballwelt, Kunstmuseum Wolfsburg, phaeno, City-Galerie Wolfsburg und den designer outlets Wolfsburg wird das Heft von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) herausge-geben. Das 24-Seiten starke, vertriebsorientierte Magazin bewirbt die städtischen Highlights in den Bereichen Handel, Erlebnis und Kultur.



„Wir haben die Wünsche unserer Partner nach überregionaler Re-levanz mit größerem Volumen aufgenommen und mit dem Stadtwerbemagazin in den vergangenen Monaten ein neues Gemeinschaftsprojekt kreiert. In anderen Städten existieren derar-tige Produkte bereits, welche sowohl für die Stadt als auch die beteiligten Institutionen lokal und überregional werben. Nun ha-ben jetzt auch wir als Partnergemeinschaft ein Produkt geschaf-fen, dass sowohl den Touristen vor Ort wie auch Wolfsburginteres-sierten zielgerichtet angeboten werden wird. Dabei beraten die Projektpartner untereinander über Vertriebsräume und Budget-fragen. Die erste Ausgabe ist sehr guter Start, um außerhalb von Wolfsburg auf unsere Erlebnisstadt aufmerksam zu machen", er-läutert Holger Stoye, Geschäftsführer der WMG. Gemeinsam wird dabei das Ziel verfolgt, den Absatz in der Innenstadt bzw. bei den Projektpartnern zu erhöhen, die Besucherzahlen zu steigern und damit insgesamt zu einer weiterhin positiven Stadtimageentwick-lung beizutragen.



Konzeptuell ist das Magazin in einem jahreszeitlichen Kontext vor-gesehen und soll eine Nutzdauer von drei bis sechs Monaten ha-ben können. Der Vertrieb erfolgt im Umland der Stadt Wolfsburg.



Für 2018 sind zwei weitere Ausgaben für die Zeiträume Früh-jahr/Sommer sowie Herbst/Winter geplant.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren