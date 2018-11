Winterliches Wolfsburg von oben entdecken

27.11.18

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bietet am 01. Dezember wieder ihre öffentliche Führung auf das Wolfsburger Rathausdach an. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein eindrucksvoller Blick über Wolfs-burgs Dächer und die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt.



Start ist um 11.45 Uhr im Foyer des Rathauses A. Nach der Fahrt in den 9. Stock geht es dann über einige Stufen hinaus auf das Rathausdach. Dort bietet sich ein einmaliges 360 Grad-Panorama mit Blick über die Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten der Stadt.



Die Führung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu weiteren Stadtführungen sind in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof, telefonisch unter 05361 89993-0 oder online unter www.wmg-wolfsburg.de/stadtfuehrungen erhältlich.

