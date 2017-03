Startschuss für öffentliche Stadtführungen

Im April beginnen die von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisierten öffentlichen Stadtführungen. Bis einschließlich Oktober finden zahlreiche themenspezifische Touren statt, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern je nach Ausrichtung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in einem Bus begleitet werden können.



Den Startschuss zum diesjährigen Veranstaltungsprogramm gibt Oberbürgermeister Klaus Mohrs am ersten April-Wochenende. Er begleitet am 02. April ab 15 Uhr die erste Fahrt des komfortablen Reisebusses im Wolfsburg-Design. Dabei vermittelt er seinen ganz persönlichen Blick auf Wolfsburg. Die Gäste können sich auf so manche Anekdote freuen und werden die Stadt sicher aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen.



Die Rundfahrt beginnt am Hauptbahnhof Wolfsburg und ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. Allerdings ist eine Anmeldung über die Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof erforderlich. Reservierungen sind telefonisch unter der 05361-899930 oder via E-Mail (tourist@wolfsburg.de) möglich.



2017 ist der Bus dann noch weitere viermal auf den Straßen Wolfsburgs unterwegs und bietet den Gästen dabei viel Wissenswertes über die dynamische Entwicklung der Stadt.



Alle Stadtführungsangebote der WMG sind in einer Broschüre gebündelt, die in der Tourist-Information sowie online unter www.wmg-wolfsburg.de/... erhältlich ist. Anmeldungen zu den öffentlichen Stadtführungen müssen bis zu einer Woche vor dem Veranstaltungsdatum in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof erfolgen.

