Spatenstich für neues innovation lab

23.11.18

Die HEXAD GmbH feierte am Freitag, 23.11., zusammen mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann sowie den Ortsbürgermeistern Detlef Conradt und Hans Jürgen Friedrichs den Start der Bauarbeiten für ihr neues innovation lab in der Benzstraße.



„Ich freue mich, dass wir zusammen mit den Fachabteilungen in der Verwaltung für die Hexad GmbH ein geeignetes Baugrundstück finden und das Bauprojekt zügig bis zur Baugenehmigung vorantreiben konnten", erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.



Nötig war diese schnelle Projektumsetzung aufgrund der aktuellen Herausforderungen von HEXAD. Als hoch innovatives Unternehmen, dass unter anderem 2016 als Wachstumschampion im Bereich Internet, Software und Services ausgezeichnet wurde, werden regelmäßig neue Mitarbeiter gesucht. Das Bauprojekt ist für die weitere Entwicklung des Unternehmens daher dringend erforderlich. Das neue Funktionsgebäude wird auf einer Fläche von rund 900 m² drei Vollgeschosse mit einem Hallentrakt sowie moderne, offene Büros mit Relax- und Activity-Areas für bis zu 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhalten. „Mit unserem neuen Gebäude können wir die räumlich beengte Situation für unsere Mitarbeiter beenden und schaffen Vorrausetzungen für eine weitere positive Geschäftsentwicklung", so Suresh Shamanna, geschäftsführendes Vorstandsmitglied.



Ortsbürgermeister Friedrichs und Conradt lobten die Ansiedlung in der Benzstraße und freuten sich über den Baustart. „Ich befürworte insbesondere, dass sich der Mittelstand am Standort Wolfsburg niederlässt und wünsche den Bauherren gutes Gelingen", erläuterte Hans Georg Friedrich. Detlef Conradt fügte hinzu: „Innovative Unternehmen wie Hexad sind ungemein wichtig für die Entwicklung unserer Stadt, um für die Herausforderungen der Zukunft weiterhin gut aufgestellt zu sein".

