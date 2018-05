Seit dem 9. Mai wird die „Scavenger Hunt Wolfsburg“ – Wolfsburgs erste digitale Schnitzeljagd – von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) veranstaltet. Mit dabei ist auch die WMG-Unternehmensleitung, die sich ebenfalls einigen Aufgaben stellt und verschiedene Herausforderungen bereits erfolgreich gemeistert hat.



„Die Scavenger Hunt Wolfsburg wird von den Bürgerinnen und Bürgern hervorragend angenommen. Über 1.700 Bilder und Videos sind bereits über die App hochgeladen worden, darunter viele kreative und aufwendige Inszenierungen. Wir als Unternehmensleitung

wollten da in nichts nachstehen“, erklärt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG. Gemeint sind zwei Herausforderungen aus dem rund 150 Aufgaben umfassenden Katalog der digitalen Schnitzeljagd. Gemeinsam mit WMG-Prokurist Jan-Hendrik Klamt war der Geschäftsführer bei der Firma Brillux und hat sich an einer bereitgestellten Wand künstlerisch verewigt. Kreativität war für die WMG-Geschäftsführung Jens Hofschröer und Dennis Weilmann auch bei der Giraffen-Skulptur gefragt. Am Klieversberg galt es, das bekannte Kunstwerk möglichst individuell einzukleiden bzw. zu dekorieren.



Ein Highlight sollten sich die Teams am Freitag, den 18. Mai, nicht entgehen lassen. An der EisArena findet ein Flashmob statt, bei dem die teilnehmenden Mannschaften wieder fleißig punkten können. Vor Ort heißt die Challenge „Gemeinsames Singen des Niedersachsenliedes“ mit den Grizzlys Wolfsburg. Los geht es um 17 Uhr. „Bereits am vergangenen Freitag fand am Allersee ein Flashmob mit Menschenbowling statt. Die aktive Zusammenführung der analogen und digitalen Welt kommt bei den Teilnehmenden

sehr gut an. Diese innovative Form der Schnitzeljagd macht die Digitalisierung erlebbar“, so Dennis Weilmann. Geschäftsführer der WMG.



Die Scavenger Hunt läuft noch bis zum 25. Mai um 23 Uhr. Die Anmeldung ist natürlich weiterhin möglich. Kurzfristig Entschlossene können auch in den kommenden Tagen noch Teams bilden und teilnehmen.



Mehr Informationen gibt es unter www.scavengerhunt-wolfsburg.de.



So funktioniert die Scavenger Hunt Wolfsburg:



Die „Scavenger Hunt Wolfsburg“ wird über eine App gespielt, die kostenfrei für iPhones und Android-Telefone heruntergeladen werden kann. Voraussetzungen zum Mitmachen sind das Mindestalter von 14 Jahren und das Bilden eines Teams mit zwei bis fünf Personen. Dann kann es auch schon losgehen. Aus der digitalen To-Do-Liste wird aus den Aufgaben nach Lust und Laune frei gewählt, eine Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Für jede gelöste oder absolvierte Herausforderung gibt es Punkte, die am Ende addiert werden. Auf die Bestplatzierten warten attraktive Preise, die von den Partnern Autostadt GmbH, designer outlets Wolfsburg, Grizzlys Wolfsburg, VfL-Fußballwelt, phaeno und Saturn zur Verfügung gestellt werden. Weitere Sponsoren sind die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und die City-Galerie Wolfsburg.

