Neuer Look: Wirtschaftsmagazin Wolfsburg+

29. Ausgabe erscheint mit neuem Konzept

Das Wirtschaftsmagazin WOLFSBURG+, das die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Kooperation mit der Wolfsburg AG herausgibt, erscheint ab sofort im neuen Gewand. Im neuen flexiblen und modernen Layout informiert es Wolfsburger Unternehmerinnen und Unternehmer, Entscheider und Institutionen über wichtige Wirtschaftsthemen am Standort. Gleichzeitig wurde bereits seit Ende des letzten Jahres das ergänzende Online-Magazin www.wolfsburgplus.de entwickelt.



Mit dem Relaunch wurde WOLFSBURG+ somit nicht nur optisch, sondern auch konzeptionell unter Federführung des neustrukturierten Marketing-Bereichs der WMG weiterentwickelt. Thomas Johannes Müller, Bereichsleiter Marketing bei der WMG, erläutert: „Das neue crossmediale Konzept verbindet das Print-Magazin mit der digitalen Welt. Das Online-Magazin bietet den Leserinnen und Lesern ergänzend sinnvolle Mehrwerte – durch Raum für weitere Beiträge, zusätzliches Bildmaterial oder Neuigkeiten zwischen den Ausgaben.“





Das quartalsweise erscheinende Wirtschaftsmedium hält Wolfsburger Entscheidungsträger seit 2013 über das vielfältige wirtschaftliche Angebot und aktuelle Entwicklungen am Wirtschaftsstandort auf dem Laufenden. Jede Ausgabe liefert Blicke hinter die Kulissen, präsentiert Wirtschaftsakteure, Projekte und Erfolgsgeschichten und macht die Dynamik des Wolfsburger Wirtschaftsnetzwerks somit erlebbar.



Das „Top-Thema“ jeder Ausgabe beleuchtet ein für die Wolfsburger Wirtschaft zentrales Thema – mit ausführlichen Hintergründen, einem Experteninterview und aktuellen, praxisrelevanten Beispielen. In der 29. Ausgabe steht im Fokus, auf welche Faktoren es bei der Personalentwicklung ankommt und welche Strategien und Methoden in der Arbeitswelt 4.0 Erfolg versprechend sind.

