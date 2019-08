Pressemitteilung BoxID: 763129 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Märchenhaft durch Wolfsburg für Kinder

Neuer Termin für die Erlebnisführung

Die Erlebnisführung „Märchenhaft durch Wolfsburg – Für Kinder“ der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wurde aufgrund der Sommerlichen Landpartie am Schloss Wolfsburg neu terminiert und findet statt am Sonntag, den 18. August, nun am Samstag, den 31. August statt.



Bei der Erlebnisführung, die in diesem Jahr neu im Programm ist, wandeln Kinder und ihre Familien gemeinsam mit der Gästeführerin durch den Schlosspark und lauschen dabei den Märchen der Märchenerzählerin Karin Burbulla. Rund um das Thema „Bäume und Wald“ entdecken die Kinder dabei spielerisch die Umgebung, finden besondere Bäume oder kreieren Baumstempelbilder. Los geht die rund eineinhalbstündige Führung um 15 Uhr an der Brauscheune im Schlosspark. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 8,50 Euro. Anmeldungen für die Tour sind erforderlich und bis zum 27. August in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof oder telefonisch unter 05361/89993-0 möglich.



Die öffentlichen Stadtführungen der WMG werden in diesem Jahr bis zum 27. Oktober 2019 jeden Sonntag sowie jeden zweiten Donnerstag im Monat angeboten und finden jeweils zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Weitere Informationen zu dem vielfältigen Angebot sind über die Tourist-Information Wolfsburg oder online unter www.wmg-wolfsburg.de/stadtfuehrungen zu erhalten.

