Pressemitteilung BoxID: 748962 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Kunterbunter KinderSamstag am 04. Mai

"Sendung mit der Maus" kommt nach Wolfsburg

Am 04. Mai veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH zum zweiten Mal den Kunterbunten KinderSamstag in der mittleren Porschestraße.



Neu sind in diesem Jahr unterhaltsame Vorführungen auf einer Bühne unter dem Glasdach: Das Highlight bildet hierbei der Auftritt der originalen „Sendung mit der Maus“, die mit ihrer bekannten und beliebten Figur sowie „Shaun das Schaf“ die Wolfsburger City besucht. Die Auftritte finden jeweils 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Kinderprogramme des phaeno und der Volksbank BraWo ergänzen das Angebot auf der Bühne.



Die Gäste können sich zudem auf zahlreiche kostenfrei nutzbare Spielmodule und Geschicklichkeitsprüfungen freuen. Von 11:00 bis 18:00 Uhr warten insgesamt über 20 Stationen auf das Ausprobieren durch die kleinen Besucherinnen und Besucher. Geboten wird ein buntes Programm in der Fußgängerzone, das sich insbesondere an Kinder zwischen drei und zehn Jahren richtet.



Der Kunterbunte KinderSamstag wird mit Unterstützung der AOK Niedersachsen, der Audi BKK, der Volksbank BraWo und der NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH durchgeführt. Alle Partner beteiligen sich auch mit Aktionen vor Ort.

