Jazz & more 2017

8. Juli bis 12. August veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) wieder ihre beliebte Konzertreihe Jazz & more auf dem Hugo-Bork-Platz. Bereits zum 18. Mal findet das Musikerlebnis in der Wolfsburger Innenstadt statt. Verschiedene Jazz- und Bluesbands sorgen hier jeden Samstag für ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel.



Zur Vorstellung des musikalischen Programms sowie zum Fototermin sind Sie herzlich eingeladen:

• am Dienstag, 20. Juni 2017,

• um 14:00 Uhr

• in die Geschäftsstelle der WMG Wolfsburg, Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg.



Teilnehmer:

• Sabah Enversen, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der WMG

• Joachim Schingale, Geschäftsführer der WMG

• Christopher Hesse, Abteilungsleiter Veranstaltungen der WMG

• Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren

