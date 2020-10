Am Samstag, den 10. Oktober, gibt es wieder die Gelegenheit für eine besondere Aussicht auf die Stadt: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt zu einer öffentlichen Führung auf das Wolfsburger Rathausdach ein, von wo aus sich ein eindrucksvoller Rundblick über Wolfsburgs Dächer und Sehenswürdigkeiten bietet.



Begleitet wird der Rundgang in diesem Monat von Ratsherr Falko Mohrs. Er freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher: „Wolfsburg steht auch in Corona-Zeiten fest zusammen. Da wir alle Mund-Nase-Schutz tragen und uns alle an die Abstandsregeln halten, sind die beliebten Rathausdachführungen wieder möglich."



Die Teilnehmenden werden von Herrn Mohrs um 11.45 Uhr im Foyer des Rathauses A in Empfang genommen. Nach der Fahrt in den 9. Stock geht es dann über einige Stufen hinaus auf das Rathausdach. Dort bietet sich ein einmaliges 360-Grad-Panorama mit Blick über die Wahrzeichen der Stadt.



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich im Vorfeld anmelden. Dies funktioniert persönlich bei der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof, telefonisch unter 05361 89993-0 oder über www.wmg-wolfsburg.de/stadtfuehrungen. Interessierte sollten sich mit der Anmeldung beeilen. Aktuell dürfen maximal 15 Personen gleichzeitig auf das Rathausdach. Beim Rundgang ist gegenwärtig eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

