Den Blick über Wolfsburg genießen

27.02.19

Wer in den kommenden Tagen seinen spätwinterlichen Spaziergang durch Wolfsburg mit einem besonderen Erlebnis verbinden möchte, sollte sich den 02. März vormerken. Dann lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zu einer öffentlichen Führung auf das Wolfsburger Rathausdach ein.



Begleitet wird der Rundgang von Ratsherr Wilfried Andacht. Er freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und verrät: „‘Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit!‘ Das Lied von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio erklingt beim Rathaus als Glockenspiel. Ich freue mich, auf die Schönheiten Wolfsburgs aufmerksam machen zu können.“



Wilfried Andacht erwartet die Teilnehmenden um 11.45 Uhr im Foyer des Rathauses A. Nach der Fahrt in den 9. Stock geht es dann über einige Stufen hinaus auf das Rathausdach. Dort bietet sich ein einmaliges Panorama über Wolfsburgs Dächer und Sehenswürdigkeiten.



Die Führung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu weiteren Stadtführungen sind in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof, telefonisch unter +49 5361 89993-0 oder online unter www.wmg-wolfs-burg.de/stadtfuehrungen erhältlich.

