Pressemitteilung BoxID: 778311 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Ausflug auf das Rathausdach

Führung mit dem Ratsvorsitzenden Ralf Krüger

Am Samstag, den 7. Dezember gibt es wieder die Gelegenheit für einen besonderen Blick auf die Stadt: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt zum letzten Mal in diesem Jahr zu einer öffentlichen Führung auf das Wolfsburger Rathausdach ein, von wo aus sich ein eindrucksvoller Panoramablick über Wolfsburgs Dächer und Sehenswürdigkeiten bietet. In diesem Monat begleitet der Wolfsburger Ratsvorsitzende Ralf Krüger den Rundgang: „Auch im Winter hat der Blick vom Rathausdach auf die Stadt seinen besonderen Reiz“, verspricht er.



Die Teilnehmenden werden von Herrn Krüger um 11.45 Uhr im Foyer des Rathauses A in Empfang genommen. Nach der Fahrt in den 9. Stock geht es dann über einige Stufen hinaus auf das Rathausdach. Dort bietet sich ein einmaliges 360-Grad-Panorama mit Blick über die Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten der Stadt.



Die Führung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu dieser und weiteren Stadtführungen sind in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof, telefonisch unter 05361 89993-0 oder online unter www.wmg-wolfsburg.de/stadtfuehrungen erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (