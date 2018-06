Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt

Künstlerische und kunsthandwerkliche Produkte prägen am Samstag, den 14. Juli und am Sonntag, den 15. Juli, zum zweiten Mal die malerische Kulisse des romanischen Klosters Ilsenburg. Ausgewählte und professionelle Künstler und Kunsthandwerker aus dem norddeutschen Raum präsentieren dort ihre kleinen und großen, zerbrechlichen und robusten Objekte. Mit handwerklicher Raffinesse, viel Liebe zum Detail, reger und spontaner Kreativität und dem bewussten Einsatz von Qualitätsmaterialien lassen sie Erlesenes, Schönes, Kurioses und Langlebiges entstehen. So werden Stoffaccessoires aus edlen Garnen, schwungvolle Glasschalen und gediegene Holzutensilien, bis hin zu zierlichen Skulpturen und großformatigen Weidenornamenten, um das heimelige Behagen abzurunden, angeboten. Im Bereich Mode werden Hüte und Kopfbedeckungen, maßangefertigte Gürtel, wohlige Strickjacken und handbemalte Seidentücher, wie auch Schmuck aus Gold, Silber und Leder, die Individualität und Lebensstil ausdrücken, zu sehen sein. Ob aus Holz, Metall, Glas, Leder oder Keramik, die präsentierten Werke tragen alle die Handschrift ihres Kreateurs und können, fern des Mainstreams, einen ganz persönlich definierten Platz einnehmen. Die Ausstellung ist wieder am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 2,50 €/Person, Kinder bis 14 Jahre frei.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren