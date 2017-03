Int. 19. Saar-Lor-Lux Classique am letzten Mai-Wochenende im Dreiländereck

Am letzten Mai-Wochenende 2017 steht unter der Schirmherrschaft von Frau Catherine Robinet, Generalkonsularin Frankreichs für das Saarland, das Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Frankreich nun schon zum 19. Mal im Blickpunkt des Sports mit historischen Fahrzeugen. Die Int. Saar-Lor-Lux Classique 2017 vereint die Liebe und Begeisterung für klassische Automobile mit malerischen Strecken und abwechslungsreichen Routen auf Berg-, Wald- und Nebenstraßen im Herzen Europas.



Glänzendes Chrom, edle Fahrzeuge und eine überdurchschnittlich hohe Markenvielfalt und seither bis zu 100 Teams zeugen seit Jahren von der Attraktivität der Veranstaltung in der internationalen Oldtimerszene. Ein hoher Anteil an Vorkriegsfahrzeugen rundet diese Markenvielfalt ab und sorgt seit jeher für staunende Gesichter am Streckenrand. Drei Länder Europas in zwei Tagen – das sind für die Einen atemberaubende Duelle um Hundertstel-Sekunden und die Suche nach Fahrtstrecken, aber auch Genuss und pures Fahren mit unvergesslichen Momenten und viel Kommunikation untereinander für die Anderen.



In fünf abwechslungsreichen Kategorien vom absoluten Beginner bis zum Experten findet jeder Oldtimerfreund für sich die passende Herausforderung. In der Wertung Experten und Sport zählt die Classique auch zur Deutschen Classic Serie, der 1. Bundesliga des Deutschen Oldtimersports. Für die Freunde von Eintages-Ausfahrten gibt es am Samstag die „Mini-Classique“ ab Luxemburg ohne Wertung, aber mit einem vollen Saar-Lor-Lux Classique Erlebnis. Auch der gesellschaftliche Faktor wird während und nach den Tagesetappen wieder nicht zu kurz kommen. Attraktive Stopps und Fahrzeugvorstellungen bieten genügend Zeit, sich auszutauschen und miteinander zu kommunizieren.



Wiederum neue Strecken, Übernachtung in Luxemburg.

In 2017 werden die Teams die Übernachtungspause in Luxembourg-Kirchberg haben. Dazu Rallyeleiter Kilian Heinz: „ Rund 400 Km Streckenlänge gilt es in den diversen Wertungen zu absolvieren. Wir haben wiederum eine neue Strecke im Dreiländereck ausgesucht. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Ankunft der Teams in einem Hotel am DFG in Saarbrücken, einer kleinen Kennenlern-Rundfahrt durch den Bliesgau sowie das große Come-Together von Teams und der Organisation. Ab dem Startort Saarbrücken, dieses Mal von der Ludwigskirche aus, geht es am Freitagmorgen ab 10.01 Uhr über den Warndt zu einem ersten Stopp an das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen.



Unsere Mittagspause legen wir in der Alten Abtei in Mettlach ein. Auch passend zum Thema Oldtimer ist die Kaffeepause im Lanz-Bulldog-Museum in Kreuzweiler. Die Übernachtungspause mit Classique - Dinner ist am Freitagabend in einem First-Class-Hotel auf dem Luxemburger Kirchberg. Die Samstag - Etappe führt die Fahrzeuge durch das südliche Luxemburg und Mondorf les Bains zur Mittagspause nach Remerschen. Von dort fährt der Tross dann rund um Bouzonville zur Kaffeepause nach Merten und dann weiter zu einem weiteren Stopp nach Freyming-Merlebach. Zieleinlauf ist wiederum auf dem toll besuchten St. Johanner Markt in der Saarbrücker Innenstadt“ so Kilian Heinz.



Nennungsschluss am 24. April, schon jetzt hohe Vielfalt an Vorkriegsfahrzeugen

Erstmalig seit Jahren wird die große Siegerehrung und das abschließende Classique-Dinner mit kulinarischer Weltreise bei Carlsson Autotechnik in Saarlouis sein. Seit Jahren freuen sich die Teams aus mehreren Ländern Europas auf das rundumsorglos Paket des Teams um Familie Heinz, fahren mit bei einer unvergesslichen Rundfahrt in der Region Saarland, Rheinland-Pfalz, Großherzogtum Luxemburg und Lothringen und lassen sich damit das Highlight des Oldtimersports im Südwesten Deutschlands nicht entgehen.



„Schon jetzt liegen im Rallyebüro in Losheim über 70 Anmeldungen u.a. aus der Schweiz, Tschechien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland und Österreich vor. Dabei sind die vielen Vorkriegsfahrzeuge für uns als Veranstalter das Salz in der Suppe, denn diese gibt es hier in der Region sonst niemals zu sehen. So haben sich jetzt schon außergewöhnliche Marken wie ein Delahaye 135, Singer Le Mans, Lea Francis HP 14, Bentley Speed 8 Le Mans sowie Talbot Lugo 150 und ein Triumph Roadster 2000 aus dem Jahre 1948 angemeldet“ so Heinz. Letzter Nennungsschluss für interessierte Oldtimerbesitzer ist Montag, der 24. April.



Die Int. 19. Saar-Lor-Lux Classique wurde möglich mit freundlicher Unterstützung der TÜV Saarland automobil GmbH, Saar-Lor-deLuxe-100% regional, Car Pad-die Matte mit Stil, dem LackierCentrum Dillingen, der Domaines Vinsmoselle, Wochenspiegel/Die Woch, Radio Saarschleifenland sowie der Carlsson GmbH und Gerolsteiner Mineralbrunnen.



Mehr Informationen zu den bisher genannten Teilnehmern und Fahrzeugen, einem ersten Zeitplan sowie weitere News gibt es unter www.classique.de oder auch bei Facebook.

Wolfgang Heinz Event Marketing

Im Jahr 2017 findet bereits die 19. Ausgabe unserer Saar-Lor-Lux Classique statt. Damit gehören wir zu den ältesten Oldtimer Klassik Veranstaltungen dieser Art in Deutschland und wir haben uns auch für die kommende Veranstaltung einige Besonderheiten einfallen lassen. Wiederum bieten wir vier Wertungen, für den "Beginner" bis "Experten" sowie die Mini Classique nur am Samstag. Auch gibt es Bonuspunkte für die Vorkriegsfahrzeuge, die damit im Gesamtklassement weit nach vorne fahren können. Wir werden auch in 2017 mit Deutschland, Luxemburg und Frankreich wieder 3 Länder Europas befahren.



Die Streckenführung der Saar-Lor-Lux Classique führt die Teilnehmer alljährlich durch das Dreiländereck Saarland, Lothingen und Luxemburg. Während der zwei-tägigen Rundfahrt wird für jeden etwas geboten: Ob kurvenreiche Serpentinen, Panorama-Straßen mit wunderschönem Fernblick, interessante Stadtdurchfahrten und spektakuläre Stadtrundkurse oder City Grand-Prixs.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren