Kompressor-Umbau jetzt auch für den Facelift-Mustang verfügbar

29.10.18

Ford-Veredler Wolf Racing bietet ab sofort ein umfangreiches Individualisierungsprogramm für den facegelifteten Mustang an. Das Sortiment beinhaltet Coupé und Cabrio und umfasst neben Felgen und Fahrwerklösungen auch eine Auspuffanlage mit Klappensteuerung sowie einen Kompressor-Umbau für den aktuellen Fünfliter-V8. Alle angebotenen Komponenten verfügen über die erforderlichen Gutachten.



Von Haus aus unvernünftig und den Drang nach grenzenloser Freiheit verkörpernd: Mit dem 450 PS (331 kW) starken 5.0 Liter V8 sowie einem maximalen Drehmoment von 529 Nm ist das frisch facegeliftete Ponycar schon im Serienzustand nicht von schlechten Eltern. Doch da geht noch mehr! Deshalb dreht das erfahrene Team um Walter Wolf nochmals kräftig an der Leistungsschraube und bietet für 15.990 Euro einen Kompressor-Umbau mit zwei Jahren Garantie an. Brachiale 690 PS und 790Nm holen die Wölfe aus dem V8-Triebwerk lassen. Leistungsdaten, die selbst Besitzer von Supersportwagen aufhorchen lassen. Den Sprint auf Landstraßentempo erledigt der Mustang nach dem Kompressor-Umbau in unter vier Sekunden. Sein Topspeed liegt jenseits der 320 Stundenkilometer.



Sportlicheren Sound auf Knopfdruck offeriert die Edelstahlabgasanlage mit Rohren in Duplexanordnung nebst Klappensteuerung. Die Abgase gelangen über je ein links und rechts angebrachtes Endrohr im Durchmesser von je 114 Milliimetern ins Freie.



Im Programm für den Facelift-Mustang hat Wolf Racing auch ein Gewindefahrwerk. Die Anwendung kostet 1.489 Euro und ermöglicht eine Tieferlegung von bis zu 55 Millimetern an Vorder- und Hinterachse.



Schickes Schuhwerk gefällig? Kein Problem! Speziell für den Mustang hat der deutsche Ford-Tuner seine hauseigenen 21-Zoll-Räder im Angebot. Erhältlich ist zum einen das Wolf-Rad „Mustang“, eine einteilige Sternspeiche, im Finish Grau poliert. Zum anderen steht mit der Wolf-Felge „Equs“ in Hyper-Silber eine Vielspeiche im ansprechenden Turbinendesign zur Verfügung. Wolf Racing bietet die hauseigenen Felgen für den Mustang in den Dimensionen 9,0 x 21 ET40 (Vorderachse) sowie 10,5 x 21 ET45 (Hinterachse) an. Beim Equs-Rad liegen die Preise bei 359 Euro (Vorderachse) respektive 439 Euro (Hinterachse). Das Mustang-Rad kostet 549 Euro (Vorderachse) sowie 595 Euro (Hinterachse). Beide Raddesigns werden bei Wolf Racing auch als Komplettradsätze angeboten (Preis: auf Nachfrage).



Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten erhalten Sie im Internet unter www.wolf-racing.de.

(lifePR) (