Alles aus Obst & Gemüse: frische Nudeln, Scheiben, Streifen, Raspeln. Gesunde Vielfalt auf dem Teller

WMF hat mit dem KULT X Spiralschneider den ersten elektrischen Spiralschneider für blitzschnell zubereitete Gemüsepasta erfolgreich im Markt etabliert. Um ihn noch flexibler in der gesunden, veganen oder vegetarischen Küche einsetzen zu können, wurde er um zwei weitere Schneideeinsätze für breite Pappardelle und Tornados sowie einen Aufsatz zum Raspeln und Scheibenschneiden erweitert. Damit ist der WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset jetzt ein absolut vielseitiger Gemüseschneider und bringt allerlei festes Obst und Gemüse raffiniert in Form.



Mit seinen fünf extrascharfen Schneideeinsätzen, basierend auf der WMF Perfect Cut Technologie, stellt die neue Varianten-Erweiterung des WMF KULT Pro Spiralschneiders auf Knopfdruck Tagliatelle, Linguine, Spaghetti, Pappardelle und Tornados, also Gemüsenudeln in unterschiedlichsten Breiten von 3 bis 35 Millimeter her. Mit einem zusätzlichen Aufsatz ersetzt er den Gemüsehobel und kann für leckere Salate, Gemüsesticks, Suppeneinlagen, Gemüsecarpaccio, Kartoffelgratins oder dekorative Obst- und Gemüsebeilagen ab sofort auch raspeln und Scheiben schneiden.



Nudeln oder Beilagen aus spiralisiertem Gemüse oder Obst sind gesund, absolut veggie und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Gemüsespiralen liefern für jedes Menü eine gelungene Alternative zu normaler Teigpasta, nicht nur für solche, die Kohlehydrate oder Weizenprodukte meiden möchten, sondern für alle, die gerne gesund, lecker und trendbewusst essen. „La Veganista“ Nicole Just war von Anfang an vom WMF Spiralschneider begeistert und entwickelt seither immer wieder neue Rezepte für Gemüse-Spiralen. Passend zur erweiterten Ausstattung des WMF KULT Pro Spiralschneiders mit 5er-Multi-Schneideset hat sie sich gleich drei kreative Anwendungen überlegt, ausprobiert und auf ihrem Blog nicole-just.de veröffentlicht. Ein Rezeptbuch liegt dem Gerät bei, diese drei neuen Kreationen inklusive. Lassen Sie sich vom „Spiralized Kartoffelburger“ inspirieren oder probieren Sie die dekorative Gemüserosen Quiche.



Spiralisieren schnell und einfach…



…das ist Easy Handling à la WMF. Der neue KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset aus hochwertigem Cromargan® ist mit einem kraftvollen Motor, fünf Schneideeinsätzen mit WMF Perfect Cut Messern und einem Aufsatz zum Raspeln und Scheibenschneiden ausgestattet. Er eignet sich damit für dünne 3 mm Spaghetti, für breitere 5 mm Linguine, für Tagliatelle mit 9 mm, Tornados mit 20 mm oder extrem breite Pappardelle mit 35 mm. Alle harten Gemüse- und festen Obstsorten sind geeignet, die Palette reicht von Zucchini über Karotte, Broccoli-Stiel, (Süß-)Kartoffel, Salatgurke (fest), Rettich, Rote Beete bis hin zu Apfel oder Birne. Auch mit Pastinaken, Knollensellerie, Kohl oder Kürbis erzielt man ausgezeichnete vegetarische Nudeln und Beilagen. Bei den Soßen und Rezepten lässt man der Kreativität freien Lauf, setzt zusätzlich Nüsse, Samen und anderes Gemüse ein oder nutzt herkömmliche Rezepte für die beliebtesten Pastasoßen. Alternativ zerkleinert man die noch rohen Spiralen mit dem Mixer, so dass ein Veggie-Reis entsteht, der die Palette der Rezepte noch erweitert. So können dann auch Lieblingsspeisen wie gefüllte Paprika, Risotto, Curries und Paellas aus diesem Gemüsereis hergestellt werden. Mit den neuen Einsätzen lassen sich außer extrabreiten Nudeln, Scheiben oder Raspeln auch beispielsweise wunderschöne Gemüseröschen herstellen.



Mit seinen 80 Watt Leistung schneidet der WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset blitzschnell alles Harte und er ist einfach zu reinigen, denn alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Eine sichere Handhabung ist selbstverständlich. Die Schneideeinheit liegt innen und das Gerät steht fest auf rutschsicheren Füßen. Dazu gibt es eine Kindersicherungs-Funktion die verhindert, dass der WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset ohne aufgesetzte Einfüllöffnungen betrieben wird.



Dank integrierter Kabelaufwicklung – das Kabel verschwindet einfach im Gehäuse – ist der erweiterte WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset zudem sehr komfortabel zu verstauen. Ein praktischer, transparenter Auffangbehälter mit 1,25 Litern Fassungsvermögen aus BPA-freiem Kunststoff ist inklusive.



Der WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset ist zu einem UVP* von 89,99 Euro ab September 2017 im Handel erhältlich.



WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset



„Universeller Spiral- und Gemüseschneider“



Design und Funktionen:





Ideal zur schnellen und einfachen Zubereitung von gesunden Gemüsenudeln, Salaten und dekorativen Obst- & Gemüsebeilagen

Mit zusätzlichem Aufsatz zum Raspeln und Scheibenschneiden

Inklusive 5 extrascharfen Schneideeinsätzen mit WMF Perfect Cut Technologie für Tagliatelle (ca. 9 mm), Linguine (ca. 5 mm), Spaghetti (ca. 3 mm), Pappardelle (ca. 35 mm), Tornados (ca. 20 mm)

Hochwertiges Cromargan® matt Gehäuse mit abnehmbaren, transparenten Einfüllöffnungen

Einfache Reinigung, alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet

Sichere Handhabung dank innenliegender Schneideeinheit

Kindersicherungsfunktion, Bedienung nur bei aufgesetzter Einfüllöffnung möglich

Hohe Standsicherheit durch rutschsichere Aufstellung auf der Arbeitsfläche

Mit integrierter Kabelaufwicklung für eine komfortable Verstauung des Kabels im Gerät

Inklusive praktischen Auffangbehälters (1,25 l)

80 Watt Leistung





UVP* (inkl. MwSt.): 89,99 Euro



Den WMF KULT Pro Spiralschneider mit 5er-Multi-Schneideset erhalten Sie ab September 2017 im Fach- und Einzelhandel.



*Unverbindliche Preisempfehlung der WMF consumer electric GmbH

