Pressemitteilung BoxID: 779158 (Wirtschaftsjunioren Landshut e. V c/o SIGL Rechtsanwälte)

3000 Euro für die Stadtteilarbeit Porschestraße

Wirtschaftsjunioren Landshut spenden auf Weihnachtsfeier an den Stadtjugendring

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Landshut haben bei ihrer Weihnachtsfeier im Sebastianihof in Johannesbrunn 3000 Euro an die Stadtteilarbeit Porschestraße des Stadtjugendrings (SJR) Landshut gespendet. Der Betrag, der unter den rund 130 Gästen gesammelt und vom Verein aufgerundet wurde, wird laut SJR-Vorsitzendem Florian Schwing für den Ausbau des Sommerferienprogramms verwendet.



„Die großen Ferien sollen auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche eine Zeit der Erholung, gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer Förderung sein“, sagte Schwing. „Darum wollen wir unser bisher dreiwöchiges Angebot verlängern und mehr Personal einsetzen.“ WJ-Präsident Florian Rottenkolber dankte Schwing und Irmgard Glosser, Einrichtungsleiterin der Stadtteilarbeit Porschestraße, für ihren Einsatz: „Sie stärken das soziale Netz in der Stadt an entscheidender Stelle und geben ihren Schützlingen die Chance auf einen bestmöglichen Start ins Leben. Davon profitieren am Ende alle, weil es sich unsere Gesellschaft gar nicht leisten kann – und grundsätzlich nicht erlauben sollte –, junge Menschen zurückzulassen.“



Auch für die Kinder auf der WJ-Weihnachtsfeier gab es eine Überraschung. Beim weihnachtlichen Umtrunk in Hausberg während der traditionellen Winterwanderung vor dem Abendessen kam der Nikolaus und verteilte Schokolade.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (