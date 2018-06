Wirtschaftsjunioren gewinnen Landespreis

Großer Erfolg für die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken: Das Projekt „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ wurde mit dem zweiten Landespreis der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg ausgezeichnet.



Auf der diesjährigen Landeskonferenz (LAKO) der Wirtschaftsjunioren (WJ) Baden-Württemberg vom 15. bis 17. Juni in Aalen wurde die Veranstaltungsreihe „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ der WJ Heilbronn-Franken mit dem zweiten Landespreis ausgezeichnet.



Mit der zwei Mal jährlich, in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken, stattfindenden Veranstaltung greift die Junge Wirtschaft den Aspekt auf, dass beim Unternehmertum auch das Scheitern einer Unternehmensidee oder eines Projektes möglich ist. Ein solches Scheitern bietet die Gelegenheit daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Diese Erfahrungen vermitteln die Wirtschaftsjunioren und die IHK Heilbronn-Franken bei „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ den Unternehmern der Region.



WJ-Kreissprecher Daniel Nill: „Es ist phänomenal, dass wir mit unserer neuen Veranstaltungsreihe auf Anhieb den zweiten Landespreis feiern können. Ein großes Dankeschön geht auch an die IHK Heilbronn-Franken. Ohne diesen Kooperationspartner hätten wir das Veranstaltungsformat nicht in dieser Form ins Leben rufen können.“



Der Einsatz für das Unternehmertum ist traditionell eine der wichtigsten strategischen Erfolgsposition der Wirtschaftsjunioren. Mit unterschiedlichen Formaten unterstützen sie bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge.



Das von den hiesigen Wirtschaftsjunioren selbst entwickelte Veranstaltungsformat „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ setzte sich in einer Juryauswahl gegen 15 andere Wirtschaftsjuniorenprojekte aus ganz Baden-Württemberg durch.

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.

• Wer sind die WJ?



Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.



• Was wollen die WJ?



Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.



• Was machen die WJ?



Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.



