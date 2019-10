Pressemitteilung BoxID: 769677 (Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.)

Verkauf und Kundenverblüffung - Impulsvortrag mit Daniela A. Ben Said

Daniela A. Ben Said ist am Donnerstag, 10. Oktober 2019 mit dem Vortrag „Verkauf und Kundenverblüffung – Verrückt, anders und wirkungsvoll“ zu Gast bei den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken im Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK).



Im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe „Wissen satt!“ laden die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken interessante Persönlichkeiten zu einem Vortrag in die Region ein. Am 10. Oktober 2019 ist Daniela A. Ben Said zu Gast im Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK).



In ihrem Impulsvortrag spricht sie zum Thema „Verkauf und Kundenverblüffung – Verrückt, anders und wirkungsvoll“. Said ist Kommunikationsexpertin in Führung und Verkauf. Ihre Vorträge sind Gedankenrevolutionen in puncto Führung, Kundenverblüffung und Persönlichkeitsentwicklung. Ob als Keynote-Speakerin oder als Trainerin: Daniela A. Ben Said begeistert ihre Zuhörer und Seminarteilnehmer mit Energie und Glaubwürdigkeit, mit ihren klaren Einschätzungen und sofort umsetzbaren Ideen und Konzepten.



Daniela A. Ben Said hat Psychologie studiert, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin absolviert (Psychotherapie) und zahlreiche Zusatzqualifikationen in den Bereichen NLP, Transaktionsanalyse und Business-Consulting erworben. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und 1998 ein eigenes Unternehmen gegründet, das sie bis heute erfolgreich führt.



Informationen und Anmeldung:



Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr). Die Wirtschaftsjunioren bitten um Anmeldung bis Dienstag, 8. Oktober 2019 unter:

www.wjhn.de/w-satt



E-Mail info@wjhn.de



Über die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken:





Wer sind die WJ?





Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.





Was wollen die WJ?





Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.





Was machen die WJ?





Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (