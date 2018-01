Prognosen für die Wirtschaftsregion

Am Dienstag, 6. Februar, veranstalten die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Fran­ken (WJ) die traditionellen WJ-Konjunkturprognosen.



Die Veranstaltung findet im Intersport Messe- und Eventcenter redblue in den Böllinger Höfen in Heilbronn statt. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.



Hochkarätige Vertreter der regionalen Wirtschaft werden bei den 24. Konjunkturprognosen auch dieses Jahr wieder über die konjunkturellen Entwicklungen der Region Heilbronn-Franken berichten. Aus unterschiedlichen Branchen stammend, beurteilen die Referenten die Lage des vergangenen Jahres und geben Prognosen für die Zukunft.



Als Referenten vertreten sind:







Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken

Markus Frank, Vertretungsberechtigter Vorstand der Jako AG

Jürgen Gießler, Vorstand der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Christian A.W. Berner, Vorstandsvorsitzender der Berner SE





Die Veranstaltung wird moderiert von Daniel Nill (Kreissprecher 2018 der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken).



Anmeldung:

Bis Donnerstag, 1. Februar 2018, unter:

www.konjunkturprognosen.de



per E-Mail an info@wjhn.de



oder per Fax an 07131 9677-119



Über die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken:







Wer sind die WJ?





Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit rund 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.







Was wollen die WJ?





Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.







Was machen die WJ?





Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.

