Herbsttreffen der Wirtschaftsförderer in Ludwigslust: Es tut sich etwas am Wirtschaftsstandort Südwestmecklenburg

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg (WiFöG) begrüßte am 22.10.2019 über 20 Wirtschaftsförderer aus Kommunen und Ämtern, sowie einen Gast: Frau Dr. Hoffmann vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V. Neben dem allgemeinen Austausch zu den klassischen Wirtschaftsförderungsthemen Ansiedlungen und Erweiterungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, standen auch der interne Austausch sowie der Vortrag von Frau Dr. Hoffmann auf dem Programm.



Das Herbsttreffen der Wirtschaftsförderer, das im Landratsamt Ludwigslust auf Einladung der Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg (WiFöG) stattfand, war gut besucht. 25 Vertreter der Kommunen und Ämter, darunter auch die neue Bürgermeisterin aus Lübz, Astrid Becker und Burkhard Liese, der neue Bürgermeister aus Brüel, waren anwesend und verfolgten den Vortrag von Berit Steinberg zu den aktuellen Entwicklungen aus der Arbeit der WiFöG. Anschließend wurden die Informationen diskutiert. Fazit: Der Wirtschaftsstandort entwickelt sich spürbar weiterhin positiv. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Vortrag zum „Landesdialog Grüne Gewerbegebiete“, den Frau Dr. Hoffmann vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hielt. Dazu gab es im Anschluss daran einen regen und sehr informativen Gedankenaustausch, in dessen Verlauf Bürgermeister Thomas Möller aus Hagenow von seinen eigenen Erfahrungen aus der Umsetzung berichten konnte: Das Gewerbegebiet „Steegener Chaussee“ ist das landesweit erste erfolgreich zertifizierte „Grüne Gewerbegebiet“. Der Landesdialog richtet sich an alle Verantwortlichen in Gewerbe- und Industriegebieten, an Unternehmer sowie Kommunen, die mit einzelnen oder gemeinsamen Aktionen diese Ziele unterstützen wollen. Mitmachen können alle Gewerbe- und Industriestandorte in M-V – unabhängig davon, ob sie noch in der Planung oder bereits umgesetzt sind. Das Energieministerium unterstützt das Engagement der Akteure vor Ort durch Beratungsangebote zu Fördermöglichkeiten, bei der Erarbeitung von Energie- und Managementkonzepten, Workshops, Kommunikation und Wissenstransfer. Für Fragestellungen steht das Team vom Landesdialog "Grüne Gewerbegebiete in M-V" als Ansprechpartner zur Verfügung.



Berit Steinberg: „Das Treffen ist ein wichtiger Austausch für uns alle. Die Thematik „Grüne Gewerbegebiete“ passte sehr gut in diesen Rahmen, da in Kürze in Parchim den Auftakt zu einer Erörterung stattfinden wird. In der anschließenden Diskussion hat sich herausgestellt, dass bereits mehrere Kommunen über die notwendigen Voraussetzungen bzw. Ansätze verfügen, um ihre Gewerbegebiete auszeichnen zu lassen. Dies wollen wir unterstützen und so mit voranbringen.“

