"Die Region Stuttgart steht am Anfang einer neuen Ära"

Jeder der sechs einzelnen Wirtschaftsjuniorenkreise in der Region Stuttgart hat seine Besonderheiten. Doch wenn sich die ehrenamtlich engagierten, jungen Unternehmer und Führungskräfte zusammentun, „sind die Synergien enorm und ist die Power gigantisch“ – davon ist Katja Brandes überzeugt. Sie gehört zum Organisationsteam der dritten B2B Messe und berichtet über die Herausforderungen des Events, die Akquise der mehr als 60 Aussteller und die Einladung von mehr als 250 Besuchern.



Bereits im Januar 2017 wurden die ersten Überlegungen angestellt: Wird es die dritte B2B Messe der Wirtschaftsjunioren geben? Wer gehört zum Orga-Team? Wie viele ehrenamtliche Helfer können sich mit wie viel Zeit in das Projekt einbringen? Und welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, um das Event am 13. Juli 2018 im Parkhotel Messe-Airport in Leinfelden-Echterdingen zu realisieren?



Die Veranstaltung dient als businessorientierte Plattform. Die Besonderheit daran: Junge Unternehmer und Führungskräfte der Wirtschaftsjunioren der Region Stuttgart veranstalten gemeinsam die Messe – alle sind ehrenamtlich dabei aktiv. Das Kernteam besteht aus sechs Personen, das Gesamtorgateam aus 13 Personen, diese werden durch die sechs Kreise der Region unterstützt – also aus Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Stuttgart und Rems-Murr. „Unser Ansinnen ist es, Unternehmer mit ihren Dienstleistungen und Produkten sichtbarer zu machen und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Effektive Kontakte werden dadurch möglich und effiziente Querverbindungen gelebt“, erklärt Organisatorin Katja Brandes. Die 43-Jährige ist im Daily Business selbst Eventmanagerin und weiß, wie viele Überlegungen und Handgriffe dazu gehören, damit eine Veranstaltung gelingt. „Als Profi schaue ich vor allem auf die vielen Details.“ Ihre Kompetenz und Erfahrung bringt sie nun in das Projektteam mit ein. „Jeder der Teammitglieder hat ein spezielles Business-Knowhow, das gefragt ist. Dieses gezielt einzusetzen, hat echten Mehrwert und ist ein schönes Miteinander.“



Erfolg durch Zusammenarbeit



Ob Webseite oder Ausstellerakquise, ob Ticketverkauf oder Sponsorensuche: Zahlreiche Personen wirken im Hintergrund mit, um die Messe auf die Beine zu stellen. Brandes: „Es ist keine Veranstaltung von ein paar Leuten, sondern der gesamten Region. Daher haben wir sämtliche Kreise in die Verantwortung genommen, es geht ja auch um eine breite Akzeptanz sowie um die finanzielle Verantwortung für ein großes Event. Der Erfolg der Messe ist der Zusammenarbeit zuzuschreiben – so auch dieses Mal.“ Im Herbst des vergangenen Jahres kam dann noch die Kooperation mit dem Wirtschaftsrat Deutschland (Landesverband Baden-Württemberg) dazu.



„Ich habe viel Herzblut in die Zusammenstellung des Orga-Teams gesteckt. Die Suche nach engagierten Ehrenamtlichen ist nicht so einfach, in keinem Verein“, erinnert sich Brandes. Inzwischen laufen die Vorbereitungen wie am Schnürchen, der Andrang von Unternehmen, die mit einem Stand bei der Messe dabei sein wollen, war sogar so groß, dass zusätzliche Räume gebucht werden mussten.



Scheuklappendenken war gestern



„Wenn wir uns zusammentun, hat das ein so riesiges Potenzial“, sagt die Eventmanagerin. Heute, zwei Monate vor der B2B Messe, spürt sie den besonderen WJ-Spirit und die ungewöhnliche Energie der Mitwirkenden: „Die Wirtschaftsjunioren haben in ihrem Berufsleben einen so hohen Anspruch an sich – jeder engagiert sich dann auch mit Leib und Seele.“ Dass so viele junge Menschen für die Aufgabe und das Thema brennen, fasziniert Katja Brandes. Und vor allem, dass das Denken in Scheuklappen gestern war – heute wird bewusst über den Tellerrand geschaut: „Wir kommen nur weiter, wenn wir uns zusammentun. Das haben die WJ-Kreise begriffen. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Indem wir miteinander regional und sogar landesweit Denken, gestalten wir aktiv unsere wirtschaftliche und soziale Zukunft.“



Weitere Informationen zur Messe und Besuchertickets gibt es hier: http://vereinonline.org/WJ-Region-Stuttgart



Informationen zur B2B-Messe



"The Next Level of Doing Business“ – unter diesem Motto veranstalten die Wirtschaftsjunioren der Region Stuttgart (also die Kreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Stuttgart und Rems-Murr) bereits zum dritten Mal die B2B-Messe. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Wirtschaftsrat Deutschland (Landesverband Baden-Württemberg) ausgerichtet. Die Teilnehmer der Messe präsentieren ihre Betriebe, ihre Dienstleistungen und ihr Know-how. Entscheider, Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer, leitende Angestellte, sowie auch unternehmerisch orientierte Personen treffen auf engagierte Aussteller. Der etablierte Business-Treff lädt zum Netzwerken ein und zeichnet sich durch ein interessantes Rahmen-Programm mit Vorträgen und einem exklusivem BBQ aus. Die Referenten sind alle Wirtschaftsjunioren und bieten einen spannenden Mix aus Persönlichkeitsimpulsen und Business-Themen an. Nicht zu vergessen der Keynote Speaker Dennis Hack, Geschäftsführender Gesellschafter von Eurotramp und Gründer des Netzwerkes Human Connection. In angenehmer Atmosphäre stehen das aktive Netzwerken und der intensive Austausch im Vordergrund. Höhepunkt in diesem Jahr wird die erste Runde des Gründerwettbewerbs „START.UP.STAR.“ sein, bei dem die besten Startups der Region Stuttgart ausgewählt werden.

Weltweit zählen die Wirtschaftsjunioren zu einer der größten Vereinigungen von jungen Führungskräften und Unternehmern, die nicht älter als 40 Jahre sind. Mit 11.000 Mitgliedern bilden die Junioren den größten Verband in Deutschland und sind somit ein starker Teil des Weltverbands Junior Chamber International.



Die Wirtschaftsjunioren der Region Stuttgart e.V. repräsentieren gemeinsam den größten Wirtschaftsverband junger Unternehmer und Führungskräfte in der Region. Der Verband setzt sich aus den Wirtschaftsjunioren der Kreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-Murr und Stuttgart zusammen.



Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und greifen wirtschaftliche und politische Themen auf. Ziel ist es, mit Projekten, Workshops, Trainings und anderen Veranstaltungen über den Tellerrand zu blicken und gleichzeitig auch ein Forum für Meinungen, Ideen und Lösungen für Herausforderungen in der Wirtschaftsregion Stuttgart zu schaffen.



Gemeinsam gestalten die jungen Unternehmer und Führungskräfte die Region, indem sie auf ehrbares Unternehmertum setzen, Beruf und Familie leben, in Bildung investieren, regionale, nationale und internationale Netzwerke knüpfen sowie innovationsstark und ressourcenbewusst handeln. Unter diesen Überschriften initiiert der Verein zahlreiche Initiativen und Aktivitäten in der Region Stuttgart und darüber hinaus.



