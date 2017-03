"Drei Busse voller Busunternehmer" Landrat begrüßte die wichtigen Multiplikatoren in Straelen

Mit "drei Bussen voller Busunternehmer" bereist die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve seit dem gestrigen Nachmittag das Kreisgebiet. "Busunternehmertag Kreis Kleve" lautet die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung, mit der die Firmenchefs von Busunternehmen und Busreise-Veranstaltern, wichtige Multiplikatoren also, die Region näher gebracht bekommen. Landrat Wolfgang Spreen ließ es sich am gestrigen Nachmittag nicht nehmen, die etwa 100 Gäste aus Deutschland und den BeNeLux-Ländern im Hotel Straelener Hof zu begrüßen und die stetig steigenden Übernachtungszahlen im Kreis herauszustellen.



Neben der Blumenstadt standen Wachtendonk, Kerken und Geldern auf dem Programm des ersten Tages. Im Hotel See Park Janssen klang der Tag aus mit einem Fachvortrag von Silke Hahn, Freie Reise-Journalistin und Trend-Beobachterin im Busreise-Segment.

