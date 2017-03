Marc E. Kurtenbach, Vorsitzender des Wirtschaftsclub Köln, wird Vizepräsident des Wirtschaftspolitischen Club Deutschland e.V.

Am 24. Mai 2017 wurde Marc E. Kurtenbach, Präsident des Wirtschaftsclub Köln, als Vizepräsident in den neuen Vorstand des Wirtschaftspolitischen Club Deutschland e.V. gewählt. Er soll den verbliebenen Mitgliedern am Rhein ein Gesicht geben und ihnen zusätzlich die Nähe zum Wirtschaftsclub Köln eröffnen! Neben Kurtenbach wurde weiterhin Ministerpräsident a. D. Dieter Althaus zum Vizepräsidenten gewählt. Präsidentin bleibt Dr. Patricia Solaro.



Unter Federführung von Marc E. Kurtenbach sind der Wirtschaftsclub Köln e.V. und der Wirtschaftspolitische Club Deutschland e.V. gegen Ende 2016 eine Kooperation eingegangen. Beide Clubs hatten die Absicht bekräftigt, in Zukunft eng zusammenzuarbeiten. „Die Kontaktpflege soll auf allen Ebenen stattfinden und die Vernetzung der Mitglieder untereinander und somit auch die Generierung neuer Geschäftsfelder für alle Beteiligten gefördert werden“, hatte Kurtenbach bekräftigt.



Kurzportrait Wirtschaftsclub Köln.



Im Wirtschaftsclub Köln e.V. treffen sich Unternehmer, Führungskräfte und Freiberufler, um der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Köln mit praxisnahen Ideen und Konzepten neue Impulse zu vermitteln. Der Wirtschaftsclub Köln ist parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängig und verfolgt das primäre Ziel, die ökonomischen Interessen seiner Mitglieder zu vertreten, ihre unternehmerischen Aktivitäten zu unterstützen und die Attraktivität der Region Köln zu fördern. Er versteht sich als Ort für politische und wirtschaftliche Diskussionen, aber auch als Plattform für eine niveauvolle interdisziplinäre Kommunikation. Mitgliedern und Gästen bietet er ein differenziertes Netzwerk zur Erweiterung ihrer Geschäftskontakte, das ihnen einen kontinuierlichen Informationsaustausch und Wissenstransfer mit konstruktiven Synergieeffekten ermöglicht. Weitere Informationen unter www.wirtschaftsclub-koeln.de.



Kurzportrait Wirtschaftspolitischer Club Deutschlands„Der Wirtschaftspolitische Club Deutschland wurde 1952, drei Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, ins Leben gerufen – unter Mitwirkung des späteren Bundespräsidenten Walter Scheel. Er vereint Repräsentanten aus Politik und Verwaltung sowie aus Unternehmen, Verbänden und diplomatischen Vertretungen. Zusammen bilden sie im Umfeld der Bundesregierung ein wirtschaftspolitisches Diskussionsforum mit Kompetenz und Kreativität. Den Zielen des Clubs dienen regelmäßige Begegnungen und Vortragsveranstaltungen an den Standorten Berlin und Bonn. Der Wirtschaftspolitische Club Deutschland versteht sich als Impulsgeber für Politik und Wirtschaft. Er vergibt seit 2010 den Preis für eine Impulsrede zur sozialen Marktwirtschaft, mit der ein konstruktiver Beitrag zur wirtschaftpolitischen Diskussion geleistet werden soll.



www.wpcd.de

