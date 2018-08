Waldhütten, Wandern und Wasserspaß: Gladbacher Kids machten Urlaub im schönen Westerwald

In den letzten Jahren hatte der Verein „Wir für Bergisch Gladbach“ bereits dreimal zum Kinderferientag eingeladen. Teilgenommen haben Bergisch Gladbacher Pänz, deren Eltern ihren Kindern keinen Urlaub ermöglichen können.



Nachdem schon in dem letzten Jahr aus dem einen Tag eine regelrechte kleine Urlaubsreise nach Lindlar geworden war, ging es diesmal sogar weiter nach Westernohe in Rheinland-Pfalz. Drei Übernachtungen im Hans-Fischer-Haus standen für die Kids auf dem Programm – vom 23. bis zum 26. Juli. Mit dem Bus ging es am Montagmorgen los, und dann waren ganz viel Natur, Spiel und Abenteuer angesagt. Nach der Anreise am Montag haben sich alle Teilnehmer und Betreuer kennengelernt und gemeinsam die Regeln für das Feriencamp aufgestellt, die Umgebung wurde in einer Rallye erkundet und der Spielplatz fleißig genutzt. Am Dienstag wurden im Wald unter fachkundiger Anleitung Hütten gebaut und später war die extra auf dem Gelände der Herberge aufgestellte Wasserrutsche die große Attraktion. Angesichts der Wetterlage war die Wanderung zum Badesee am Mittwoch das Highlight. Unterwegs haben die Kids vorsorglich Stöcke gesammelt, denn am Abend standen Lagerfeuer und Stockbrotbacken auf dem Programm, nachdem man schon einen Kino- und einen Discoabend hatte.



Teilgenommen haben 30 Kinder und sieben ehrenamtliche Betreuer. Neben Olivia Sailer, der Leiterin der KiWo (Kontaktstelle im Wohnpark Bensberg), waren es auch die Brüder Ferdinand und Marc Linzenich und vier Mitarbeiter der LinzenichGruppe, die auch als Hauptsponsor der Aktion in die Verantwortung ging. Unterstützung gaben auch die Kreissparkasse Köln mit einer Geldspende und die VR Bank Bergisch Gladbach mit Rucksäcken für die Kids.



Trotz seiner 61 Lenze stand der Projektleiter Ferdinand Linzenich den jungen Hüpfern in nichts nach und machte auch bei den wildesten Aktionen mit. Er und seine Mitstreiter freuen sich schon auf eine lustige und unbeschwerte Zeit mit den Bergisch Gladbacher Kindern im nächsten Jahr.

