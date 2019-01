Günstige Gelegenheit für gelassenen Genuss

17.01.19

uch zur aktuelle Ausgabe der Internationalen Grünen Woche in Berlin ist der größte Weinproduzent Mitteldeutschlands mit von der Genuss-Partie - für die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut ein jährlicher Pflichttermin. Schließlich ist der Treff unterm Funkturm auch für die vielen Freunde der Genossenschafts-Tropfen eine günstige Gelegenheit, sich über die jüngsten Jahrgänge zu informieren.



Da begegnen den Messebesuchern vor allem 2017er Weiß- und Rotweine aus allen Ecken des Anbaugebietes Saale-Unstrut: vom Höhnstedter Kelterberg über den Steigraer Hahnenberg und dem Schloss Neuenburg bis zum Weimarer Poetenweg. Aber auch einige ganz Frische aus der letzten Lese sind präsent, darunter eine fruchtige Scheurebe und ein strahlender Weißburgunder, aber auch ein Dornfelder Rosé der Eigenmarke WERKSTÜCK WEIMAR. „Unsere Weine stehen nicht nur für den hohen Qualitätsanspruch, den unsere Mitglieder Jahr für Jahr umsetzen. Sie sollen unterm Funkturm auch für etwas mehr Gelassenheit im hektischen Messetrubel sorgen“, hofft Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger.



Das kann auch der Weingott Bacchus nur bestätigen. Dieser Himmelsbote wird am ersten Wochenende und natürlich am Sachsen-Anhalt-Tag (21.1.) höchstpersönlich am Stand der Winzervereinigung (Halle 23b, Stand 116) anwesend sein. Sicherlich mit so manchem frechen Spruch auf den göttlichen Lippen, wie man es von seinem genialen Darsteller auf Erden, dem Schauspieler Jost Naumann, nicht anders erwarten kann. Zudem gibt es auch etwas zu Feiern, denn die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut ist im Jubiläumsmodus. Sie wurde vor 85 Jahren gegründet.

