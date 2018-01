Wintershall erfolgreich in APA Lizenzierungsrunde 2017

.



• Wintershall erhält sechs Lizenzen auf dem norwegischen Kontinentalschelf

• Lizenzierungsrunde stärkt Wintershalls Position in Norwegen



Wintershall setzt den Wachstumskurs in Norwegen fort. Das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie vergab in der APA-Lizensierungsrunde 2017 (Awards for Predefined Areas) Beteiligungen an sechs Lizenzen an den größten international tätigen deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten. Bei drei dieser Lizenzen fungiert das Unternehmen als Betriebsführer. Vier der Lizenzen liegen in der norwegischen Nordsee und jeweils eine Lizenz in der Norwegischen See (im größeren Umkreis des zukünftigen Erdgasfeldes Aasta Hansteen) sowie in der Barentssee. Die potenziellen Förderregionen befinden sich alle in den Kerngebieten von Wintershall in Norwegen.



„Wir danken den norwegischen Behörden für die Würdigung unserer überzeugenden Bewerbung sowie unserer Bereitschaft die Aktivitäten in Norwegen weiter auszubauen. Mit dem Produktionsstart im Feld Maria im vergangenen Dezember und der zukünftigen Entwicklung von Nova haben wir unter Beweis gestellt, dass wir als starker und zuverlässiger Partner unsere Lizenzen zielstrebig in die Produktion führen. Die Zuteilung neuer Lizenzen ist der Schlüssel zu einem unserer Unternehmensziele auf dem norwegischen Schelf: organisches Wachstum“, so Hugo Dijkgraaf, Managing Director von Wintershall Norge.



Nach der Vergaberunde wird Wintershall in Norwegen über rund 50 Lizenzen verfügen und ist bei mehr als 50 Prozent dieser Lizenzen Betriebsführer. Damit bleibt das Unternehmen auch weiterhin einer der größten Lizenzinhaber auf dem Festlandsockel. Insgesamt vergab das Ministerium in der APA-Lizenzierungsrunde 2017 75 Lizenzen an 34 Unternehmen.



Potenzial für neue Funde



„Das ist ein weiteres starkes Ergebnis für Wintershall: Wir haben eine aussagekräftige Bewerbung vorgelegt, die beweist, dass wir weiter in unsere Schwerpunktregionen investieren. Für uns ist das Gebiet um Aasta Hansteen sehr wichtig: Die Plattform dient als Zentrale für die Erschließung weiterer Entwicklungsprojekte in dieser Region. Wir wollen dazu beitragen, das Förderplateau aus dem Feld anzuheben. Wir sehen weiterhin Chancen für vielversprechende Explorationsvorhaben in der Barentssee“, ergänzt Guy Oakes, Head of Exploration bei Wintershall Norge.



Die Vergabe der Lizenzen wurde auf einem Branchenseminar in Sandefjord vom norwegischen Minister für Erdöl und Energie, Terje Søviknes, bekannt gegeben.



Die APA-Lizenzierungsrunde 2017 umfasst Blöcke in der Nordsee, der Norwegischen See und der Barentssee – mit einer Gesamtfläche von 177.170 Quadratkilometern. Insgesamt hatten sich 39 Unternehmen um die Lizenzen beworben.



In der APA-Lizenzierungsrunde 2017 neu an Wintershall vergebene Lizenzen:



Nordsee:

PL 153C Wintershall Norge AS 20% PL 777D Wintershall Norge AS 20% PL 914S Wintershall Norge AS 6,4615% PL 927 Wintershall Norge AS 50% Betriebsführer



Norwegische See:

PL 944 Wintershall Norge AS 40% Betriebsführer



Barentssee:

PL 953 Wintershall Norge AS 40% Betriebsführer

Wintershall Holding GmbH

Die Wintershall Holding GmbH mit Sitz in Kassel ist eine 100-prozentige Tochter der BASF in Ludwigshafen und seit 120Jahren in der Rohstoffgewinnung aktiv, mehr als 85 Jahre davon in der Suche und Förderung von Erdöl und Erdgas. Wintershall konzentriert sich auf ausgewählte Schwerpunktregionen, in denen das Unternehmen über ein hohes Maß an regionaler und technologischer Expertise verfügt. Dies sind Europa, Russland, Nordafrika, Südamerika sowie zunehmend auch die Region Middle East. Durch Exploration und Produktion, ausgewählte Partnerschaften, Innovationen und technologische Kompetenz will das Unternehmen sein Geschäft weiter ausbauen. Wintershallbeschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeiter aus 50 Nationen und ist heute der größte international tätige deutsche Erdöl- und Erdgasproduzent.



Wintershall. Wir fördern Zukunft.

