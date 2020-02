Pressemitteilung BoxID: 786193 (Winkels Getränke Logistik GmbH)

INTERGASTRA 2020: Exklusive Tastings und eine außergewöhnliche Produktneuheit

Vom 15. bis 19. Februar 2020 öffnet die INTERGASTRA, die führende Fachmesse für innovatives Gastrobusiness, ihre Pforten und bietet auf dem Gelände der Messe Stuttgart einen Überblick über das komplette Produkt- und Leistungsspektrum des Gastgewerbes. Auch die Winkels-Gruppe ist wieder vertreten und bietet exklusive Sommelier-Tastings und eine ganz besondere Produktneuheit.



Zusammen mit ihrer Gastro-Tochter GGS Gastronomie-Getränke-Service GmbH sowie Benz-Weine präsentiert sich die in Sachsenheim ansässige Winkels-Gruppe mit einem attraktiven Messeauftritt in Halle 9, Standnummer 9B20. Kunden können sich über die exklusiven Produkte und Dienstleistungen für die Gastronomie sowie das breite Produkt- und Leistungsspektrum der Winkels-Gruppe und ihrer Unternehmen informieren.



Mit über 7.000 Artikeln, darunter ein Wein- und Spirituosensortiment aus über 3.000 ausgewählten Produkten, bietet die GGS alles rund um Getränke und berät in sämtlichen Gastronomie-Belangen – für eine optimale Sortimentsgestaltung und bedarfsgerechte Belieferung. Als führender Getränkelogistiker im Südwesten steht Winkels als kompetenter Ansprechpartner für Gastronomie, Getränkefachgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung. Die beiden Eigenmarken alwa und Griesbacher können auf der INTERGASTRA in eigens geschaffenen Markenwelten erlebt und probiert werden.



Exklusive Tastings



Weich, trocken, leicht, süß, süffig, markant, erfrischend – ein Mineralwasser kann vielfältige Ausprägungen haben. Diese können bei den exklusiven Sommelier-Tastings am Winkels-Stand erschmeckt werden, die von Martin Metzinger, diplomierter Wassersommelier der GGS, durchgeführt werden. Marjam Nikfar und Paolo Lapiccirella, beide Weinsommeliers, beraten als Experten rund um die Themen Wein und Prosecco. Zweimal täglich können vorab angemeldete Kunden der Winkels-Gruppe an den individuell abgestimmten Tastings teilnehmen.



Produktneuheit mit dem besonderen Etwas



Da braut sich was Besonderes zusammen! Auf der INTERGASTRA präsentiert Winkels erstmals seine neue Gastro-Marke „alwa love“, die mit einem außergewöhnlichen Produkt startet: Brewed Soda Limette-Ingwer. Das Besondere daran? Die Zutaten: gebrauter Ingwer und gebraute Limette. Scharf und würzig trifft auf säuerlich-herb, natürliche Zutaten treffen auf traditionelle Brautechnik. Das Fermentat wird mit Quellwasser, Zucker und Kohlensäure ausgemischt und so zum urigen, Trendgetränk. Unser Brewed Soda Limette-Ingwer ist alkoholfrei und ausschließlich in der kultigen 0,33 Liter Longneck-Flasche erhältlich. Weitere Infos: www.alwa-mineralwasser.de/gastronomie/ginger-brew.html.

