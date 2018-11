Ein Qualitätswettbewerb für 29 Weinländer von Albanien bis Zypern: WINE System lädt zum PAR® Wine Award International 2019

14.11.18

Auf der ProWein 2019 in Düsseldorf werden sie mit einer geführten Verkostung und der offiziellen Urkundenübergabe gefeiert: die Top-Weine des 4. PAR® Wine Award International. Die PAR-Verkostung unter der Leitung von Martin Darting findet am 15. und 16. Februar 2019 statt. Unter den nun 29 geladenen Weinländern sind erstmals auch Weißrussland, die Ukraine, Jordanien und das Baltikum. Der Qualitätswettbewerb der WINE System AG, bekannt für länderübergreifende Prämierungen, wie den internationalen bioweinpreis, gibt Einblick in einige der spannendsten Weinländer der Welt – von Polen über Ungarn, Mazedonien und Griechenland bis Georgien, Armenien und Israel. Wer schnell ist, profitiert noch bis 19. Dezember von einem 30-prozentigen Early-Bird-Rabatt; Anmeldeschluss ist am Montag, dem 4. Februar 2019.



Der PAR® Wine Award International 2019 wird für folgende Länder ausgeschrieben: Polen, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Moldawien, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Kosovo, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Griechenland, Zypern, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Libanon, Israel und Jordanien.



Die Auswahl der geladenen Weinländer konzentriert sich auf das östliche Europa sowie den östlichen Mittelmeer- und den Schwarzmeerraum. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Erzeugnisse der teils sehr alten und aufstrebenden Weinnationen in all ihrer Vielfalt kennenzulernen und ihre individuellen Qualitäten zu beleuchten. Aufgrund der differenzierten Bewertungsmethode PAR erfährt in der Verkostung jeder Wein eine spezifische Qualitätseinschätzung, die sowohl die Herkunft als auch die jeweilige Machart mit einbezieht. Diese Detailtreue wird auch durch die Eingrenzung der Teilnehmerländer gewährleistet, was jedoch, dank der Reproduzierbarkeit der PAR-Methode, den internationalen Vergleich der Erzeugnisse nicht ausschließt.



Neben der Aufmerksamkeit, die der PAR Wine Award International mit sich bringt, schätzen viele Erzeuger die aufschlussreichen Analysen, die der PAR-Bewertung zugrunde liegen. Sie zeigen genau, welche Kriterien zum jeweiligen Ergebnis geführt haben und liefern wertvolle Informationen für das Qualitätsmanagement der Betriebe. Das System garantiert eine objektive Bewertung im 100-Punkte-Schema, die auf einer nachvollziehbaren Dokumentation beruht.



Weitere Informationen zur Prämierung und Teilnahmebedingungen unter www.par-wineaward.com.



Hintergrundinformation:



Die Verkostungsmethode PAR®: Dank der analytischen und dokumentarischen Herangehensweise des sensorischen Prüfsystems PAR konnte das Verkoster-Team der Herausforderung, die die Diversität eines solchen Wettbewerbs mit sich bringt, differenziert und objektiv begegnen. So erhielt jeder eingereichte Wein eine nachvollziehbare Dokumentation seiner sensorischen und önologischen Eigenschaften, die immer in Bezug auf Herkunft, Klima und Machart bewertet wurde. Das PAR-Training ermöglicht es der qualifizierten Jury aus Önologen, IHK-geprüften Sommeliers und Weinfachberatern, jeden Wein neutral zu bewerten und persönliche Präferenzen oder vorgefertigte Meinungen bezüglich des „guten Geschmacks“ von der Bewertung auszuschließen. Im Kontext moderner Önologie erfuhren neue, internationale Weinstile in der PAR Bewertung ebenso Würdigung und Akzeptanz, wie traditionell erzeugte Weine. Neben der Aufmerksamkeit, die der Weinpreis mit sich bringt, schätzen viele Erzeuger die aufschlussreichen Analysen, die der PAR-Bewertung zugrunde liegen. Sie zeigen genau, welche Kriterien zum jeweiligen Ergebnis geführt haben und liefern wertvolle Informationen für das Qualitätsmanagement der Betriebe. www.par-system.de

(lifePR) (