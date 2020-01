Pressemitteilung BoxID: 781357 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Mord in Triest - Sonntagsführung am 12. Januar um 15.00 Uhr

„… und wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel fiel die Nachricht von Winckelmanns Tode zwischen uns nieder“ (Goethe)



Am 8. Juni 1768 wurde Winckelmann in Triest in der Osteria Grande an der Piazza San Pietro, heute Piazza dell‘ Unità d’Italia, ermordet. Der Mörder Francesco Arcangeli hatte Winckelmann zunächst mit einem Strick attackiert und dann mit einem Messer schwer verletzt – vier der sieben Stichverletzungen waren tödlich. Die herbeigerufenen Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Winckelmann diktierte sein Testament und erlag sechs Stunden später seinen Verletzungen. Der Chef der Triester Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen im Fall Winckelmann auf.



In der Sonntagsführung durch die Winckelmann-Ausstellungen mit Dr. Stephanie-Gerrit Bruer können Sie mehr über den Tathergang und kriminalgerichtlichen Untersuchungen erfahren. Alle Interssenten sind herzlich eingeladen.

