Marsyas und Apoll - eine blutrünstige Geschichte

Vortrag zur Sonderausstellung "Rainer Ehrt Antike" im Winckelmann-Museum

Sich mit den Oberen anzulegen, war noch nie ratsam, mit Göttern schon gar nicht. Das wusste man auch schon in der Antike. Aber da gab es einen kleinen Flußgott namens Marsyas, der viel Zeit hatte, auf einer Doppelflöte, die er im Gras am Ufer gefunden hatte, sehr, sehr fleißig zu üben. Er brachte es zu einer bewundernswerten Beherrschung des schwer zu spielenden Instruments. Aber er wurde übermütig und meinte, den olympischen Gott Apoll zu einem musikalischen Wettstreit herausfordern zu können. Das Publikum war anfangs vom Flötenspiel des Marsyas sehr angetan, als aber Apoll in die Saiten seiner Kithara griff und das Spiel noch mit seinem Gesang begleitete, wendete sich die Gunst des Publikums. Der Flussgott verlor den Wettbewerb und wurde vom Sieger grausam bestraft. Schon in der Bibel heißt es: Hochmut kommt vor den Fall!



Den unterhaltsam-launigen Vortrag mit zahlreichen Bildern präsentiert Ihnen Dr. Peter Labuhn am Mittwoch, dem 27. November 2019 um 18.30 Uhr im Winckelmann-Museum Stendal. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





