Pressemitteilung BoxID: 759108 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Hofgeschichten I - Die Statuen auf dem Skulpturenhof

Mit der Wiedereröffnung des Winckelmann-Museums Ende 2018 ist auch ein neuer Skulpturenhof entstanden. Sein stimmungsvolles Ambiente lädt zum Verweilen bei Kaffee oder Wasser ein, zugleich aber auch zum Kunstgenuss – beste Voraussetzungen also für interessante „Hofgeschichten“. Am Sonntag, den 14.07.2019 um 15.00 Uhr möchte Ihnen Kuratorin Dr. Kathrin Schade die auf dem Hof präsentierten Statuen der Künstler Marguerite Blume-Cárdenas, Friedrich B. Henkel und Wolfgang Friedrich vorstellen. Mit den Titeln „Daphne“, „Winckelmann-Ehrung“ und „Archäologisches Grabungsfeld“ verbinden die Werke zeitgenössische künstlerische Ausdrucksformen mit den Ideen Winckelmanns.



Die Kunstbetrachtungen auf dem Skulpturenhof finden im August ihre Fortsetzung mit Vorstellung der anderen dort gezeigten Arbeiten. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in Form einer Powerpoint-Vorlesung im neuen Vortragsraum des Museums statt. Eintritt für die Veranstaltung: 2,50 €.

