Pressemitteilung BoxID: 759597 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Hellenistische und römische Theater in Lykien - Neue Funde und Forschungen

Vortrag und Führung im Winckelmann-Museum Stendal am Mittwoch, dem 17.07.2019 um 18:30 Uhr von Yaşar Özbek (Türkische Botschaft Berlin)

Die lykische Halbinsel liegt im südwestlichen Kleinasien, der heutigen Türkei, zwischen dem Golf von Makri (Telmessos) und der Bucht von Antalya. Mit mehr als 60 antiken Städten und Siedlungen ist sie sehr dicht besiedelt. In den 1950er Jahren begannen die internationalen Forschungen in der lykischen Kulturlandschaft. Ein Großteil der lykischen Städte hatte ein oder mehrere Theater, die in der Antike zu den wichtigsten urbanen Bauten gehörten. Fast alle wurden aufgrund der Gebirgslage an einem Berghang errichtet. Die Theater dienten als Aufführungs-, Spiele- und Versammlungsort. Aufgrund dieser wichtigen Funktionen wurden sie gepflegt, immer wieder aufgebaut und restauriert. Die heute feststellbaren Spuren der unterschiedlichen Bauphasen sind Zeugen für die langjährige Nutzung der Theaterbauten.



Yaşar Özbek von der Türkischen Botschaft Berlin gibt Ihnen am 17.7.2019 um 18.30 Uhr im Winckelmann-Museum Stendal profunde Einblicke in die Thematik und führt Sie durch die Sonderausstellung „Patara. Lykiens Tor zur römischen Welt“. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, den Abend auf dem neuen Skulpturenhof des Museums mit einem Glas türkischen Wein, gern im Gespräch mit unserem Gast, ausklingen zu lassen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (