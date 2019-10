Pressemitteilung BoxID: 772903 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Faszination Ägypten - Reisende Frauen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert im Land der Pharaonen

Stendaler Hochschulvorträge im Vortragsraum des Winckelmann-Museums / Ein Vortrag von Sabrina Welker (Kassel)

Am Mittwoch, dem 30. Oktober 2019, um 15 Uhr wird sich im Winckelmann-Museum Stendal Sabrina Welker M.A. (Kassel) dem Thema „Faszination Ägypten – Reisende Frauen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert im Land der Pharaonen“ widmen. Der Vortrag beleuchtet anhand von Reiseberichten, Briefen und Tagebucheinträgen die Eindrücke und Erlebnisse verschiedener Frauen in Ägypten durch die Jahrhunderte hinweg. Welche Beweggründe gab es für eine Reise in die Ferne? Wie sah die Organisation einer monatelangen Reise aus? Wie veränderten sich die Sichtweisen auf das Land der Pharaonen im Laufe der Zeit? Diesen und weiteren interessanten Fragen wird im Vortrag nachgegangen werden. Die Veranstaltung wird im Rahmen der „Stendaler Hochschulvorträge“, einer Kooperation mit der Hochschule Magdeburg/Stendal“ in der Winckelmann-Straße 26-38, 39576 Stendal stattfinden. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind recht herzlich willkommen.

