Pressemitteilung BoxID: 760675 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Familiensonntag zu Delfinen, Hippokampen und Meeresungeheuern

Am 28. Juli um 15 Uhr lädt das Familienmuseum des Winckelmann-Museums in Stendal wieder zum Familiensonntag ein. Große und kleine Besucher erwartet ein spannendes Programm zu Delfinen, Hippokampen und Meeresungeheuern in der Sagen- und Legendenwelt der Griechen.



Warum war der Delfin ein Freund und Tröster der Menschen und wurde nicht gejagt? Was sind Hippokampen und gibt es sie noch heute? An welche Meeresungeheuer glaubten die Griechen damals und mit welchen hatte der schlaue und tapfere Odysseus auf seiner Heimreise von Troja zu kämpfen?



Bei der Einführung können Kinder und Eltern die echten Fische im Familienmuseum bestaunen und sich erklären lassen. Dann können die Besucher selbst kreativ werden. Mit Stiften, Scheren, Klebstoff und Papier kann eine Aquariums-Collage gestaltet werden, die mit nach Hause genommen werden darf.



Wann: 28.07.2019 15 bis 17 Uhr

Kosten: 2,50€ pro Person

Wo: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal

Informationen unter 03931-6899245 oder ewald@winckelmann-gesellschaft.com

