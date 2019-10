Pressemitteilung BoxID: 772663 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Familiensonntag im Winckelmann-Museum Stendal

Papierschöpfen und Basteln mit Naturmaterialien

Am 27. Oktober um 15 Uhr lädt das Familienmuseum des Winckelmann-Museums in Stendal zu einem neuen Familiensonntag ein!



Dieses Mal dreht sich alles ums Papier, welches uns in unserem Alltag in großen Mengen begegnet und für uns trotz moderner Medien wie Internet oder E-Books kaum wegzudenken ist. Doch seit wann gibt es eigentlich Papier und wer hat es erfunden? Wie wurde Papier in der Vergangenheit hergestellt und was hatten – zumindest noch vor 200 Jahren – Mühlen und Lumpensammler mit der Papierherstellung zu tun?



Diese und andere Fragen sollen in einer spannenden und bildreichen Präsentation beantwortet werden. Im Anschluss daran können kleine und große Besucher selbst Papier schöpfen und anschließend ihrer Kreativität freien Lauf lassen, wenn sie mit bereits geschöpftem und getrocknetem Papier und verschiedenen Naturmaterialien basteln und gestalten. Wer möchte, darf auch eigene Materialien zum Dekorieren des handgeschöpften Papiers mitbringen.



Wann: 27.10.2019, 15-17 Uhr

Kosten: 2,50€ pro Person

Um Anmeldung wird gebeten! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Anmeldung unter 03931-215226 oder direkt bei Herrn Ewald unter 03931-6899245

Oder per Email: ewald@winckelmann-gesellschaft.com

