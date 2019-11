Pressemitteilung BoxID: 775700 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Antik wird Mode

Am Mittwoch, dem 20.11.2019, um 15 Uhr wird die Archäologin Frau Dr. Brigitte Pawlitzki im Rahmen der „Stendaler Hochschulvorträge“ im Winckelmann-Museum Stendal über das Thema “Antik wird Mode“ sprechen. Der Vortrag beschäftigt sich mit den heftigen Veränderungen in der Kleidermode am Ende des 18. Jahrhunderts. Zwei Faktoren sind maßgeblich verantwortlich für diesen Wandel: Die Wiederentdeckung der Antike und die Französische Revolution. Durch die sensationelle Aufdeckung der vom Vesuv verschütteten Städte Pompeji und Herkulaneum und durch die beginnende wissenschaftliche Erschließung der antiken Stätten in Griechenland und des Vorderen Orients wurde schon Mitte des 18. Jahrhunderts ganz Europa von einer beispiellosen Antikenbegeisterung erfasst, aber erst durch die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche infolge der Französische Revolution wurde die Antike auch vorbildhaft für die Kleidermode. Die verzopfte Mode des Rokoko, die das alte Regime symbolisierte, hatte ausgedient. Genährt von der Vorstellung und Sehnsucht nach Freiheit, Natürlichkeit und Einfachheit fand man nun in den fließenden Gewändern der Antike die geeigneten Vorbilder. Anhand zahlreicher Gemälde, Zeichnungen und Darstellungen aus den ersten Modejournalen wird dieser Wandel in der Kleidermode nachgezeichnet.



Alle Interessenten sind recht herzlich eingeladen! Der Eintritt ist kostenlos. Der Vortrag findet im Winckelmann-Museum Stendal, Winckelmannstraße36-38, 39576 Stendal statt.

