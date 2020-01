Pressemitteilung BoxID: 782792 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

1. Stendaler Kinder-Uni des neuen Jahres am 25. Januar

Am 25. Januar startet die Kinder-Uni mit der ersten Veranstaltung im neuen Jahr 2020! Die beiden Vorträge an diesem Tag entführen uns in weit entfernte Zeiten, die uns doch gar nicht so fremd sind, wie man vielleicht zunächst glauben mag.



Um 10 Uhr beginnt die Kinder-Uni. Der erste Vortrag mit dem Titel „Wie lebten Kinder im Mittelalter?“ wird von der Kindheitswissenschaftlerin Prof. Dr. Beatrice Hungerland gehalten. Ohne Strom, ohne Heizung, ohne Schule... Das Leben der Menschen im Mittelalter unterschied sich sehr vom Leben in der heutigen Zeit. Die meisten Kinder arbeiteten bereits früh, aber sie fanden auch Zeit zum Spielen. Je nachdem, in welchen Stand sie geboren wurden, verlief ihr Leben anders. Es machte also einen Unterschied, ob sie als Adelige auf einer Burg, als Kaufleute in der Stadt oder als Bauern auf dem Land lebten. Aber auch das Geschlecht spielte eine große Rolle, Mädchen wurden anders behandelt und erzogen als "Knaben". Der Vortrag wird also eine interessanten Einblick in das Leben von Kindern vor über 1.000 Jahren geben.



Nach einer kurzen Pause, in der ihr euch mit Brötchen und Äpfeln stärken könnt, hört ihr um 11.15 Uhr einen zweiten Vortrag. Die Archäologin Dr. Eva Hofstetter widmet sich dem Thema „Sport in der Antike – anders als heute?“ Welche Sportarten gab es schon bei den antiken Griechen und Römern, wurden sie anders betrieben als heute? Welche Sportbekleidung trug man in der Antike? Gab es feste Regeln? Trieben auch Kinder und Frauen Sport? Warum trieb man Sport? Woher stammt unser Wissen über eine Zeit, die 2600 Jahre zurückliegt? Diesen spannenden Fragen werden wir an diesen Vormittag nachgehen.



Der Besuch der Kinder-Uni ist kostenlos! Sie findet an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Osterburger Straße 25, im Audimax (großer Vorlesungssaal) statt. Während der Vorlesungen gehört der Audimax ganz allein den Kindern und die Eltern dürfen nicht mit hinein! Für sie ist aber ein Raum vorbereitet, in dem sie per Videoübertragung die Vorlesungen verfolgen können.



Anmeldungen können unter www.kinderuni-stendal.de, per Email unter info@kinderuni-stendal.de oder telefonisch unter 03931/6899245 erfolgen. Wer möchte, kann auch einfach so, ohne Anmeldung kommen.

