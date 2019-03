Pressemitteilung BoxID: 744721 (Wildpark Schwarze Berge GmbH & Co. KG)

Meister Lampe im Wildpark Schwarze Berge

Ostermarkt, Ostereier und Osterschlemmereien - Meister Lampe hat im April ein ganz klares Ziel vor Augen: Den Wildpark Schwarze Berge. Dort ist er schon am ersten Aprilwochenende richtig gefordert, um den Ausstellern beim Ostermarkt in der Kunsthandwerkerhalle am 6. und 7. April unter die Arme zu greifen. Ob bunten Frühlings-Schmuck, handbemalte Accessoires oder süße Osterdeko, an beiden Tagen wird vor Ort ausgestellt, angefertigt und verkauft. Für die Kinder gibt es tolle Aktionen zum Basteln und Mitmachen. Start ist jeweils ab 9.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei, es fällt lediglich der Wildpark-Eintritt an.



Am Karfreitag lädt der eifrige Hase zusammen mit dem Natur-Erlebnis-Zentrum im Wildpark Schwarze Berge e.V. alle Kinder zum fröhlichen Oster-Basteln ein. Ab 11 Uhr entstehen hier individuelle Gestecke, Hasen und Küken, die das Heim österlich verschönern. Die Materialkosten betragen 4 €, eine Anmeldung unter 040/819 7747 0 ist erforderlich.



Das Highlight im Park ist jedoch das traditionelle Ostereierzählen am Ostersonntag und Ostermontag. In der Nacht zuvor hat das flinke Häschen die Tiere im Wildpark Schwarze Berge besucht und ihnen das ein oder andere bunte Osterei untergeschoben. Aber wie viele hat er tatsächlich versteckt? Einfach beim Frühlings-Rundgang zählen, am Ende die Zahl notieren und mit etwas Glück Freikarten für den nächsten Wildpark-Besuch gewinnen! Aber aufgepasst, nicht von den süßen Jungtieren ablenken lassen, die gerade mit neugieren Hopsern den Wildpark erkunden.



Doch Meister Lampe ist nicht nur im Wildpark Schwarze Berge, sondern auch im Wildpark-Restaurant unterwegs. Lauter Leckereien warten am Samstag, den 6. April beim Familien-Buffet auf Groß und Klein. Und zum Start in das lange Oster-Wochenende ist der Frühstückstisch am Karfreitag ab 8.30 Uhr reichlich gedeckt. Zu früh? Dann ist das Bratkartoffel-Buffet mit einer riesigen Pfanne voller knuspriger Erdäpfel am Karfreitag-Abend ab 18 Uhr die richtige Option. Wer einen der begehrten Plätze ergattern möchte, sollte schnell unter Tel. 040/819 7747 40 reservieren. Übrigens: der Restaurant-Besuch ist auch ohne Wildpark-Eintritt möglich.



Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. Bis Ende März hat der Wildpark von 9 - 16.30 Uhr für Sie geöffnet, ab dem 1. April ist der Einlass von 8 - 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus Linie 340 bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto A7, Abfahrt Marmstorf.

