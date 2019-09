Pressemitteilung BoxID: 768115 (Wildpark Schwarze Berge GmbH & Co. KG)

Bunter Herbstmarkt im Wildpark Schwarze Berge

40 Jahre Inspirationen, Staunen und Ausprobieren: Grund genug für ein buntes Herbstfest mit Jubiläums-Tombola. Vom 3. bis zum 6. Oktober laden die Künstler der Kunsthandwerkerhalle im Wildpark Schwarze Berge ein, nach Herzenslust zu stöbern und vielleicht den einen oder anderen tierischen Preis zu gewinnen. Den kompletten Erlös der Herbstmarkt-Tombola spenden die Künstler an die Integrative Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Neu Wulmstorf (LeA e.V.). „Wir können das Geld gut gebrauchen, da uns noch ein erheblicher Geldbetrag für die Inneneinrichtung unseres Neubaus fehlt,“ berichtet Anette Dörner, 1. Vorsitzende des LeA e.V. „Wir sagen schon jetzt Dankeschön - an den Wildpark Schwarze Berge und an alle Herbstmarkt-Besucher, die fleißig Lose kaufen!“



Außer herbstlicher Dekoration und tollen Tombolapreisen erwartet die Besucher beim diesjährigen Jubiläums-Herbstmarkt ein buntes Programm: Die Künstler im Wildpark Schwarze Berge zeigen jeweils von 10 bis 17 Uhr, wie aus den unterschiedlichsten Naturmaterialien kleine und große Kunstwerke entstehen. Natürlich darf dabei auch selbst Hand angelegt werden. Kinder können an allen Tagen ihr Talent unter Beweis stellen und kleine Klapperaffen, Schlüsselanhänger, bunte Spiegel und Papierblumen basteln, während die „Großen“ liebevoll gefertigte Handarbeiten wie Schmuck, Accessoires, Malereien, Geschneidertes und sogar Gartenstühle bestaunen und erwerben können. Wer voraus denkt, entdeckt vielleicht schon ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten. Der Besuch des Herbstmarktes ist im Wildparkeintritt inbegriffen.



Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. In der Zeit von Anfang April bis Ende Oktober ist der Einlass von 8 bis 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn Harburg) bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Tel.: (040) 819 77 47 – 0

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (