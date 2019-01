Winterwanderung mit Grünkohlessen" im Wildpark Eekholt

02.01.19

Nach den Festtagen in winterlich klarer Luft und zauberhafter Landschaft eine beschauliche Wanderung mit Fütterung der Wildtiere zu unternehmen, ist ein wundervoller Ausflug für die ganze Familie.



Der Wildpark Eekholt bietet diesen Rundgang zum Ausspannen und Genießen gleich zu Beginn des Jahres an den vier aufeinander folgenden Januar-Sonntagen an. Nehmen Sie sich eine Auszeit, erleben Sie die winterliche schöne Natur mit den Eekholter Wildtieren.



Es gibt viel Spannendes zu entdecken: Die quirligen Fischotter, das kapitale Rot-, Dam- und Blesswild, die grunzenden Wildschweine, die faszinierenden Wölfe und auch die munteren Füchse und Dachse in ihrem warmen Winterfell. Die Hirsche können von den Besuchern aus der Hand gefüttert werden. Gerne werden auch mitgebrachte Äpfel als Leckerbissen für die Tiere angenommen.



Das wärmende Lagerfeuer lädt zu einer wohligen kleinen Ruhepause ein, bevor es dann in das Restaurant „Kiek-ut-Stuben“ im Eingangsbereich des Wildparks geht. Hier erwarten das Pächterehepaar Pieper und sein Team die Winterwanderer zu einem zünftigen Holsteiner Grünkohlessen (12,50 Euro). Anmeldungen zum Essen werden unter Tel. 04327/887 oder info@kiekutstuben.de erbeten.



Alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten und auch mit den günstigen Jahreskarten nutzbar.



Eintrittspreise / (JK: Jahreskartenpreise)



Erwachsene: 10,00 € (JK: 29,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,50 € (JK: 20,50 €), Familien: 33,50 € (JK: 69,50 €). Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

