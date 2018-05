Wildpark Eekholt: "Eekholter Eulentag" am So. 06.05.18 ab 11:00 Uhr (PV3)

.

Erleben Sie die heimischen Eulen ganz nah!

Vorstellung der Eulen im Wildpark Eekholt

in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Eulenschutz Schleswig-Holstein e.V.

Vorstellung der Eekholter Vogelpflegestation



Sonntag, 06. Mai 2018, ab 11:00 Uhr



Heute erfahren die Besucher Aktuelles und Spannendes über unsere heimischen Eulen. Im Programm der falknerischen Flugvorführung werden z. B. Uhu, Bartkauz, Schleiereule und Steinkauz im Freiflug gezeigt und unter fachlicher Anleitung des Falknerteams sowie Vertretern des Landesverbandes Eulenschutz S-H e.V. vorgestellt.



Eulen sind nachtaktive Tiere, die nur selten in der freien Natur zu beobachten sind. An diesem Tag können die Eulen im Wildpark Eekholt jedoch hautnah erlebt werden. Sie sind faszinierende Überlebenskünstler, und es werden viele interessante Informationen über ihren Lebensraum, ihre spezielle Jagdtechnik und ganz besonderen Fähigkeiten vermittelt.



Die Eekholter Vogelpflegestation nimmt sich besonders verwaister oder geschwächter Eulen an, die fürsorglich und fachmännisch mit dem Ziel der Auswilderung gepflegt werden. Über die tägliche Arbeit der Pflegestation und ihre große Erfolgsrate wird berichtet, ebenso über die Aufgaben des Falknerteams, die Besonderheiten bei Aufzucht und Pflege von Jungvögeln und der Umgang mit Eulen und Greifvögeln. Mitglieder des Landesverbandes Eulenschutz S-H e.V. werden über ihre Tätigkeiten bei der Betreuung von Nistkästen für die verschiedenen Eulenarten berichten. Die Besucher erhalten auch praktische Tipps zum Schutz der einheimischen Eulen. Für die Kinder gibt es bunte Bastelaktionen rund um das heutige Thema Eulen.



Bis zum 28.10.2018 werden regelmäßig drei Mal täglich die beliebten falknerischen Flugvorführungen gezeigt, jeweils um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr (außer bei Regen). Öffentliche Fütterungen täglich um 10:30 und 15:00 Uhr bei den Fischottern, um 11:00 Uhr bei den Baummardern, um 13:00 bei den Füchsen und Dachsen, um 13:30 bei den Steinmardern, um 14:45 Uhr bei den Störchen und um 15:30 Uhr bei den Wölfen. Bei den Fütterungen können die Wildtiere besonders gut beobachtet werden. Freuen Sie sich auch auf die niedlichen Zicklein, Lämmchen sowie die munteren Frischlinge, die an der Seite der Bache ihr Gehege erkunden.



Alle Eekholter heißen Sie „Herzlich Willkommen“!

