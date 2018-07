Sonntag, 15. Juli 2018, ab 11:00 Uhr Süß und gesund!

Der sommerliche Wildpark Eekholt mit seinen heimischen Wildtieren, der zauberhaften Natur, den schattigen Rundwegen und der glitzernden Osterau ist ein lohnendes Ausflugsziel für Kinder und Erwachsene.



Am Sonntag stehen die fleißigen Honigbienen im Mittelpunkt der Sonderveranstaltung „Süß und gesund!“ im Bienenhaus des Wildparks. Die Besucher erhalten Einblicke in die Lebensweise der unermüdlichen, aktiven Nektarsammler.



Als sehr gute Nektarsammlerin gilt unsere Honigbiene. Unter Anleitung der erfahrenen Wildparkimker helfen die Besucher, den süßen Honig aus den Waben zu schleudern. Wer möchte, darf von der köstlichen Leckerei naschen und den Geschmack des reinen Honigs kosten. Honig ist ein unverfälschtes Naturprodukt, das wir dem sprichwörtlichen Fleiß der Bienen verdanken - um Nektar für 1 kg Honig zu sammeln, müssen die Bienen drei bis fünf Millionen Blüten anfliegen - eine Meisterleistung! Viele weitere Informationen erhalten die Besucher bei den Imkern im Bienenhaus.



Entdecken Sie auf Ihrem Rundgang durch den Wildpark Eekholt auch den entzückenden Tiernachwuchs! Erfreuen Sie sich an den Zicklein und Skuddenlämmern, besuchen Sie die Füchse, Dachse und die Storchenjungen am Storchenteich. Dort wird um 14:45 Uhr gefüttert. Auch die Fütterungen bei den Fischottern um 10:30 und 15:00 Uhr, um 11:00 Uhr bei den Baummardern, 13:00 Uhr bei Fuchs und Dachs, 13:30 bei den Steinmardern, sowie bei den Wölfen um 15:30 Uhr sind stets informativ und spannend.



Die beeindruckenden falknerischen Flugvorführungen finden täglich, außer bei Regen, um 11:30 Uhr, 14:00 Uhr und 16:00 Uhr auf der Flugwiese statt.



Die Kinder freuen sich besonders auf den Spielplatz – erleben Sie einen schönen Sonntagsausflug im Wildpark Eekholt. Wir freuen uns auf Sie!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren