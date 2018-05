Schafe und Schnucken - Scheren und Schutz!

Scheren der Eekholter Schafe und Schnucken! Infostand zum Herdenschutz!

In einer Mitmach-Aktion wird die Filzherstellung aus Wolle gezeigt.



Die schöne Maisonne strahlt vom Himmel und unseren Schafen und Heidschnucken in ihrem dicken Wollpelz ist es jetzt viel zu warm. Heute können die Besucher unserem versierten Schafscherer bei seiner Arbeit zuschauen.



Das Schaf verhält sich dabei ganz ruhig und lässt den Schafscherer mit fachkundigen Griffen auch das letzte dicke Fellstück abnehmen. Nun steht das Tier ohne sein Wollkleid da. Was denken die kleinen Lämmchen, wenn ihre Mütter im Sommergewand zurückkommen? Nun müssen sich die Tiere an ihren Stimmen wiedererkennen – die Natur hat an alles gedacht, und das Wiederfinden klappt nach wenigen Erkennungsrufen. Nach der Schur wird gezeigt, wie die Schafwolle weiter verarbeitet wird, zum Beispiel zum Filzen. Alle kleinen Besucher können hier einmal mit echter Wolle arbeiten und die selbst gemachten kleinen Schätze mit nach Hause nehmen.



Spannend sind auch die Berichte an den verschiedenen Informationsständen. Dass der Wolf in Deutschland wieder heimisch wird, stellt Nutztierhalter vor neue Herausforderungen. Darüber informieren die Wolfsbetreuer und berichten Wissenswertes zur Gefährdung ungeschützter Herden, wirksame Schutzvorrichtungen, Schadensbegrenzung und Konfliktbewältigung.



Freuen Sie sich bei Ihrem weiteren Rundgang durch den Wildpark auch an unserem Tiernachwuchs, den niedlichen Schaflämmern, Zicklein und den quirligen Frischlingen.



Bis zum 28.10.2018 werden regelmäßig drei Mal täglich die beliebten falknerischen Flugvorführungen gezeigt, jeweils um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr (außer bei Regen). Öffentliche Fütterungen täglich um 10:30 und 15:00 Uhr bei den Fischottern, um 11:00 Uhr bei den Baummardern, 11:30 bei den Steinmardern, um 13:00 bei den Füchsen und Dachsen, um 14:45 Uhr bei den Störchen und um 15:30 Uhr bei den Wölfen.



Der Abenteuerspielplatz lädt die Kinder zum Spielen und die Erwachsenen zu einer kleinen Pause ein.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren