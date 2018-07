Gesunde Kräuter - Einladung in unseren Medizinalgarten!

Heilkräuter sind seit Jahrtausenden eine wirksame und sanfte Heilmethode. Schon Griechen und Römer kannten die Heilwirkungen bestimmter Pflanzen und setzten diese gezielt ein. Im Mittelalter studierten Gelehrte in Klöstern die Wirkungsweisen von Heilpflanzen. Mit Anfang des letzten Jahrhunderts wurde das erworbene Wissen aber immer weniger geschätzt und eingesetzt, doch in den letzten Jahren begeistern sich wieder viele Menschen für dieses besondere Thema!



Die Sonderveranstaltung im Eekholter Kräutergarten möchte dieses Interesse vertiefen und die Besucher mit allen Sinnen in die Kräuterwelt entführen. Unsere fachkundigen Mitarbeiter informieren über das Wissen um Heilkräfte, Pflege, Verwendung und Brauchtum bekannter und ausgefallener Kräuter und laden zum Schnuppern und Fühlen ein. Doch nicht nur Augen und Nase sollen angesprochen werden; auch Rezepte, Kniffs und Tricks bei der Zubereitung von Kräutern sind dabei!



Entdecken Sie auf Ihrem Rundgang durch den Wildpark Eekholt auch den entzückenden Tiernachwuchs und die kleinen Zicklein im Streichelgehege.



Die beeindruckenden falknerischen Flugvorführungen finden täglich, außer bei Regen, um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr auf der Flugwiese statt. Besuchen Sie auch die Wildtiere bei den Fütterungen: Baummarder um 11:00, Füchse und Dachse um 13:00, Steinmarder um 13:30, Störche um 14:45 und Fischotter um 10:30 und 15:00 Uhr. Um 15:30 Uhr werden die Wölfe gefüttert.



Erfreuen Sie sich an der sommerlichen Natur und genießen eine Auszeit im Eekholter Kräutergarten.

