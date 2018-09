Das Herbstferienprogramm 2018 im Wildpark Eekholt!

24.09.18

Die ganze Familie freut sich auf einen Herbstferienausflug zu den Eekholter Wildtieren!



Zu einem erlebnisreichen Ferienprogramm gehört traditionell ein Ausflug in den herbstlich-bunten Wildpark Eekholt, der auch vielen Besuchern der Nord- und Ostseeküste einen spannenden Ausflug ins Binnenland mit Einblick in die heimische Tierwelt bietet. Die zauberhafte herbstliche Natur mit der in weiten Mäandern durch den Wildpark fließenden Osterau lädt zu ausgiebigen Spaziergängen und Naturerlebnissen ein. 700 Tiere in über 100 Tierarten können hier auf einer Gesamtfläche von 67 ha beobachtet werden.



Treffen für das Herbstferienprogramm ist jeweils um 14:00 Uhr auf der Flugwiese, wo zu Beginn die beliebte falknerische Flugvorführung mit vielen Informationen zu Taggreifvögeln und Eulen gezeigt wird. Freuen Sie sich auf die beeindruckenden Flugleistungen von Uhu, Bartkauz, Turmfalke, Schleiereule, Bussard und Seeadler. Danach beginnt der Rundgang durch den Wildpark mit Fütterungen. Sie lernen das Rothirschrudel, die Fischotter und die Wölfe kennen, die in ihren großzügig angelegten Gehegen gut zu beobachten sind.



Das bunte, abwechslungsreiche Ferienprogramm begeistert Kinder und Eltern und leistet außerdem einen wertvollen Beitrag zum Kennenlernen und Schützen unserer heimischen Wildtiere. Besuchen Sie auch unsere Waschbären, Füchse und Dachse! Der Abenteuerspielplatz bietet den Kindern Raum zum Spielen und Toben und „tierische“ Begegnungen mit den Zicklein. Rustikale Grillblockhäuschen laden zum zünftigen Grillen ein, und lauschige Ruhezonen zum Verweilen nach dem Spaziergang durch den Park.



Genießen Sie an einem unserer Kioske auch den leckeren Butterkuchen, eine Brezel, eine belegte Laugenecke oder eine heiße Tasse Kaffee oder Schokolade. Alle Besucher sind herzlich willkommen, einen schönen Ferientag in der bunten, herbstlichen Natur des Wildparks zu erleben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Ihr Wildpark Eekholt



Alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten und auch mit den günstigen Jahreskarten nutzbar.

Eintrittspreise / (JK: Jahreskartenpreise)

Erwachsene: 9,50 € (JK: 27,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,00 € (JK: 19,50 €), Familien: 31,50 € (JK: 65,50 €)

Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

Vergünstigte Eintrittskarten mit „Schnell-Einlass“ gibt es in Kürze im Online-Shop.

