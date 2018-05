Sonnengruß und Kalahari-Trüffel in der Wildnis Afrikas

Energie tanken in atemberaubender Natur fernab der Zivilisation – die neu eröffneten Mombo Camps von Wilderness Safaris im Okavango Delta bieten Gästen eine unvergleichliche Kombination aus Safariabenteuer und holistischem Gesundheits- und Wellness-Konzept. Yoga und Kickboxen inmitten der Wildnis sorgen für einen aktiven Start in den Tag, Entspannung pur liefern naturnahe Afrika Treatments mit Elefantenbaumöl und heimischem Rosmarin. Auch bei der Küche Mombos stehen botswanische Tradition und Kultur im Vordergrund. Regionale Rezepte, lokale Zutaten und interaktiver afrikanischer Kochstil bereiten den Gästen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis im ‚Place of Plenty‘.



Fitness Safari in der Wildnis







Yogakurse an verschiedenen sicheren Orten inmitten der Wildnis

Individuell abgestimmtes Sportangebot mit privater, einheimischer Lehrerin Reneé Klopper (Kickboxen, Yoga, Pilates, etc.)

Fitnessraum mit neuen, hochwertigen Geräten (Rudergerät, Pilates-Bällen, Kesselglocken, Laufbändern, etc.)

12,5 Meter langer Pool





Wild Wild Wellness







Spa mit holistischem Gesundheits- und Wellnesskonzept

Naturnahe Afrika Treatments mit Elefantenbaumöl und afrikanischem Rosmarin, Geranie und Jasmin (zur Linderung von Alterserscheinungen durch Anti-Stress Wirkung), Körper- und Kopfmassagen, Gesichtsbehandlungen, Maniküre, Pediküre

Umweltfreundliche Produkte von Africology (100% biologisch abbaubar und nur mit natürlichen Inhaltsstoffen)





Unvergessliche kulinarische Erlebnisse zwischen Giraffen, Elefanten und Löwen







Out-of-Camp Gourmet-Erlebnisse in der Wildnis des ‚Place of Plenty‘

Traditionell botswanische Speisen und Kochen im afrikanischen Stil mit regionalen Zutaten

Speisen im Familienstil mit Gästen, Guides und Camp Managern

Individuelle kulinarische Erlebnisse nach Wunsch wie Abendessen unter freiem Himmel oder romantisches Candle-Light-Dinner in der Villa

Interaktive Kochkurse und Vorführungen für Gäste mit Tipps zur lokalen Küche

Pizzaofen mit einer der besten Aussichten in ganz Afrika

Einzigartige Nashorn Boma zur Feier der Mombo-Kultur: Naturschutzvorträge und Präsentationen bei traditionellen Gerichten

Chefkoch Johan Van Schalkwyk mit über 25 Jahren Erfahrung in Spitzenrestaurants und auf südafrikanischen Weingütern

Auf der Karte: u.a. Rindfleisch Seswa (traditionelles Rindfleisch), Tswii (Seerosenwurzeleintopf), Baby Mgwenyas mit Amarula-Eis, Straußen- und Aprikosen-Tagine, Botswana-Rindfleisch-Burger mit Kalahari-Trüffel-Aioli





www.wilderness-safaris.com

